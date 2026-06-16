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'74세' 윤미라, 미혼이 동안 비결인가.."속썩일 남편·자식 없어 덜 망가져"

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'74세' 윤미라, 미혼이 동안 비결인가.."속썩일 남편·자식 없어 덜 망가져"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 윤미라가 동안, 미모 유지 비결을 밝혔다.

최근 윤미라의 유튜브 채널에는 '1만 건의 성형수술을 한 전문의가 밝히는 진짜 아름다움의 비밀'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

윤미라는 이날 유명 성형외과 의사를 만나 성형에 대한 이야기를 나눴다. 윤미라는 의사에게 "저는 보톡스도 한 번도 안 맞았고 성형도 안 했다. 배우는 약간의 주름이 있어도 연기하는데 지장이 없다"라며 자연 미인의 면모를 드러냈다.

'74세' 윤미라, 미혼이 동안 비결인가.."속썩일 남편·자식 없어 덜 망가져"

의사는 윤미라에게 "원래 (외모에) 자신감 있으셨냐"라고 물었고 윤미라는 "태어나면서부터 그랬다"라고 답했다. 윤미라는 "원장님은 제가 예쁘다고 생각하냐"라고 묻기도. 의사는 "정말 예쁘시다. 저희 어머님이 '윤미라 씨 예쁘다'라고 하시면서 '근데 결혼을 안 했다'라는 말을 매일 하셨다. 결혼을 안 했다는 걸 왜 사람들이 다 알고 있는 건지?"라며 궁금해했다.

윤미라는 "다 알고 있더라. 누군가는 제가 결혼을 안 해서 많이 망가지지 않은 것 같다고 했다. '결혼하면 남편과 자식들이 속 썩이는데 그런 게 없어 유지를 하나보다'라고 했다"라며 자신의 동안, 미모 유지 비결을 언급했다.

한편 윤미라는 1951년 생으로 올해 나이 74세다. 그는 미혼으로 유튜브 채널을 통해 싱글 라이프를 공유 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com

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