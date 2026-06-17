[공식] 허영만, 건강 문제로 활동중단…'백반기행' 시즌1 종료 확정

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[스포츠조선 백지은 기자] 허영만 화백이 건강상의 문제로 활동을 중단한다.

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주식회사 허영만 측은 17일 "허영만 화백에게 건강상의 문제가 발생해 의료진 권고에 따라 치료와 회복에 전념하고 있다. 당분간 모든 대외 활동을 중단하고 안정을 취할 예정"이라고 밝혔다.

이에 따라 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'은 제작진과의 협의를 통해 시즌1을 마무리하기로 결정했다. 허영만 측은 "7년간 프로그램을 함께 만들어온 제작진과 출연진, 시청자 여러분께 깊이 감사드린다"고 전했다.

다음은 허영만 측 입장 전문.

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안녕하세요. 주식회사 허영만입니다.

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언제나 허영만 화백의 작품 세계를 지지해 주시고, 오랜 시간 변함없는 사랑을 보내주신 독자 및 시청자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

최근 허영만 화백에게 건강상의 문제가 발생하여 현재 의료진의 권고에 따라 치료와 회복에 전념하고 있습니다. 이에 따라 당분간 모든 대외 활동을 중단하고 안정을 취할 예정입니다.

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또한 TV CHOSUN <식객 허영만의 백반기행>은 제작진과의 협의를 통해 시즌 1을 마무리하기로 결정하였습니다. 지난 7년간 프로그램을 함께 만들어온 제작진과 출연진, 그리고 시청자 여러분께 깊이 감사드립니다.

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허영만 화백의 치료와 회복을 최우선으로 지원할 예정이며, 관련 소식은 추후 안내드리겠습니다.

감사합니다.

2026년 6월 17일

주식회사 허영만 배상

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com