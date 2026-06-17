229만 유튜버 신사장, 깜짝 레즈비언 커밍아웃→♥여친 공개까지 "숨기고 싶지 않아"

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[스포츠조선 조민정 기자] 구독자 229만 명을 보유한 크리에이터 신사장이 레즈비언으로 커밍아웃한 이후, 최근 근황과 함께 현재 교제 중인 여자친구의 존재를 공개했다.

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지난 16일 신사장의 공식 유튜브 채널에는 커밍아웃을 결심하게 된 배경과 이후의 심경을 전하는 Q&A 영상이 게재됐다.

이날 신사장은 오랜 시간 자신의 성향을 공개하지 않았던 이유에 대해 솔직한 이야기를 털어놨다. 그는 크리에이터 활동을 이어오며 개인적인 사정으로 자신의 정체성을 드러내지 못했지만, 내년에 35세가 되는 만큼 더 이상 숨기거나 스스로를 속이며 살고 싶지 않았다고 밝혔다. 또한 중학생 시절 자신의 성향을 자각했고 고등학생 때는 원치 않게 아웃팅을 당했던 경험도 있었다고 전했다.

특히 많은 관심이 쏠린 연애 관련 질문에도 담담하게 답했다. 신사장은 현재 여자친구와 교제 중이라고 밝히며 연애 사실을 인정했다.

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다만 여자친구가 일반인인 만큼 구체적인 내용은 공개하지 않겠다는 입장도 전했다. 그는 "저는 크리에이터지만 여자친구는 일반인"이라며 "사생활 보호를 위해 자세한 이야기는 하지 않는 게 좋을 것 같다"고 말했다.

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대신 일부 팬들이 궁금해했던 부분에 대해서는 직접 답했다. 신사장은 자신의 개인 SNS에 올라온 사진을 언급하며 "함께 찍은 사람이 여자친구가 맞다"고 인정했다. 이어 "여자친구는 영상에 등장하는 것에 크게 개의치 않지만 당분간은 저 혼자 콘텐츠에 출연하고 싶다"며 "촬영 과정에서 뒷모습 정도가 나올 수는 있을 것"이라고 설명했다.

신사장은 커밍아웃 이후 한결 편안한 마음으로 지내고 있다고도 전했다. 그는 비슷한 고민을 안고 살아가는 사람들에게 작은 용기가 됐으면 좋겠다며 앞으로도 자신을 응원해주는 이들과 진솔하게 소통하며 활동을 이어가겠다고 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com