온앤오프 "새로운 시작, 걱정 많았다…그런데 황현도 흔쾌히 같이 해줘 감사"

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 온앤오프가 새 회사에서 시작하는 각오를 전했다.
온앤오프는 17일 서울 상암 큐브컨벤션에서 정규 2집 '온앤오프:마이 셀프' 쇼케이스를 열고 "새로운 시작한다고 했을 때 걱정이 많았다"라며 "그래도 황현 작가님이 같이 하겠다고 해주셨다"라고 했다.
이번 신보는 지난해 공개한 정규 2집 '온앤오프:마이 아이덴티티' 서사와 이어진다. 지난 앨범에서 꿈을 쫓는 여행자로서 어둠 속에 있는 이들에게 희망과 나아갈 힘을 전했드면, 이번에는 여정 끝에서 스스로 선택하는 이야기를 담는다.
무엇보다 멤버들이 WM엔터테인먼트를 떠나 케이아이엔터테인먼트에 새 둥지를 틀고, 처음 선보이는 신보라는 점이 관심사다. 승준은 "이번 앨범이 나오기까지 멤버들도 회사도 정말 많이 고생했다. 어떻게 하면 우리 모습을 더 잘 보여드릴까 고민했다. 설레고 기대된다"고 털어놨다.
민균은 "이번 앨범을 발매할 수 있게 돼 정말 감사한 마음이다. 오랜 시간 기다려준 팬들에게도 감사하다. 우리와 같은 마음이었기 때문에 가능할 수 있었다고 생각한다. 우리의 진심이 많은 분에게 닿았으면 좋겠다"고 전했다.
특히 데뷔 시절부터 함께해온 '황버지' 황현 프로듀서가 이번에도 지원사격에 나서 눈길을 끈다. 와이엇은 "저희가 새로운 시작을 한다고 했을 때, 걱정이 많았다. 그 걱정이 무색할 만큼, 같이 하겠다고 해주셨다. 이 자리를 빌려 감사하다는 말을 전해드리고 싶다"라고 말했다.
온앤오프는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 정규 2집 '온앤오프:마이 셀프'를 발매하고 활동에 나선다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com