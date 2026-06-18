[인터뷰③] 이홍내 "미각보이즈 담백동현으로 합류하고 싶었지만..아이돌美 없어"('취사병')

18일 서울 종로구 계동 한 카페에서 배우 이홍내가 본지와 인터뷰를 했다. 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있는 이홍내. 계동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.18/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이홍내(36)가 "미각보이즈 담백동현으로 활동하고 싶었지만 포기했다"고 말했다.

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이홍내는 18일 오후 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'(최룡 극본, 조남형 연출) 인터뷰에서 전역을 앞둔 강림소초의 취사병 병장 윤동현 역을 소화하면서 만난 취사병 강성재 역의 박지훈, 행정보급관 상사 박재영 역의 윤경호, 무사안일주의 대위 황석호 역의 이상이 등과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

이홍내는 박지훈에 대해 "이 대본을 처음 접했을 때부터 윤동현이라는 캐릭터의 가장 중요한 모습은 강성재와 만남, 그리고 그 만남 이후 어떤 변화를 겪는지 제일 중요하다고 생각했다. 그래서 나는 강성재가 취사병이 되는 과정에서 든든한 조력자이자 키다리 아저씨가 되어야 겠다고 마음 먹고 촬영에 들어갔다. 박지훈이 연기를 잘할 수 있게 '내가 많이 도와줘야지'라는 생각으로 돌입했는데 실상은 그 반대가 되어버렸다"고 웃었다.

그는 "오히려 박지훈에게 정말 많은 도움을 받았다. 윤동현이라는 캐릭터는 행동이 조금 과장되어 있고 코믹한 부분들이 있어서 자칫 좀 과하게 보일 수도 있었다. 그런데 그렇게 보이지 않게 시청자를 설득한 것은 강성재 박지훈 덕분이었다. 강성재의 섬세한 연기 덕분이었다. 한편으로는 박지훈이 아니었으면 이렇게 모든 배우들이 사랑받을 수 있었나 싶기도 했다. 이 모든 과정을 함께했지만 배울 점이 많은 친구였다. 나름 박지훈에게 도움을 주려고 고민 많이 하고 애를 썼는데 겸손한게 아니라 정말 도움을 못 준 것 같다. 박지훈이라는 친구는 올곧이 서 있는 대나무 같은 친구다. 혹시나 내 이런 진심을 전할 수 있다면 박지훈에게 '덕분에 윤동현이라는 캐릭터를 만들 수 있었다'고 마음을 전하고 싶다"고 밝혔다.

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'취사병 전설이 되다'에서 많은 화제를 모은 미각보이즈(강하경, 임지호, 이상준, 임지호, 강준규)에 대한 감탄도 이어졌다. 그는 "나는 아이돌미가 전혀 없는데, 미각보이즈 보면서 정말 대단하다는 생각을 했다. 그 방송을 볼 때 박수 치면서 봤다. 다들 절도도 있으면서 정확한 포인트를 살리더라. 그런 아이돌미를 찾기가 쉽지 않은데 다들 너무 잘했다"고 평했다.

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이어 "나도 '담백동현'으로 합류하고 싶은 마음도 있다. 담백동현으로 미각보이즈와 함께 어울리고 싶기도 하지만 결과를 봤을 때 나 혼자 삐거덕거릴 것이 뻔해 마음만 가지려고 한다. 참 대단하다고 느꼈고 박수쳐주고 싶고 한편으로는 나도 하고 싶었고 하지만 안 하는 게 다행이다. 이상이도 같이 촬영하면서 느낀 지점이 진짜 다재다능하다는 것이다. 노래도 너무 잘하고 춤도 잘 춘다. 같이 있으면 분위기 자체가 밝아진다. 상이가 있었기 때문에 또 미각보이즈 장면이 살아난 것 같기도 하다. 원래 내가 대본을 처음 접했을 때는 황석호라는 캐릭터가 지금 나온 것보다 사랑스러움이 덜 했다. 그런데 이상이가 했기 때문에 밉지만 사랑스럽게 된 것 같다. 이상이라는 사람이 가진 힘이 이 드라마에 잘 녹아들었고 그래서 미각보이즈도 잘 나온 것 같다"고 덧붙였다.

제이로빈 작가의 동명의 인기 네이버웹툰을 원작으로 한 '취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병이 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 박지훈, 윤경호, 한동희, 이홍내, 이상이 등이 출연했고 '이사장님은 9등급' '나의 X같은 스무살' '독고빈은 업뎃중'의 최룡 작가가 극본을, '우월한 하루'의 조남형 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com