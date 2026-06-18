'故오요안나 가해 지목' 기상캐스터 2명, 6차 재판도 끝내 안 나타났다…"과태료 검토"

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[스포츠조선 김준석 기자] 고(故) 오요안나의 직장 내 괴롭힘 의혹과 관련한 손해배상 소송에서 가해자로 지목된 기상캐스터 2명이 증인신문에 불참했다.

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18일 서울중앙지방법원 민사합의48부는 고 오요안나 유족이 제기한 손해배상 청구 소송의 6차 변론기일을 진행했다.

이날 재판부는 증인신문 절차와 관련해 총 4명의 증인 중 가해자로 지목된 기상캐스터 2명이 출석하지 않았다고 밝혔다.

이 가운데 1명은 불출석 사유서를 제출했으며, 나머지 1명은 공시송달이 이뤄지지 않은 것으로 확인됐다.

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앞서 재판부는 지난 5차 변론기일에서 증인신문을 예고했지만, 당시에도 증인으로 채택된 4명 전원이 출석하지 않았다.

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이에 재판부는 "불출석한 기상캐스터 2명에 대해서는 주소 보정 절차를 진행하도록 하겠다"며 "다음 기일에도 출석하지 않을 경우 과태료 부과를 검토하겠다"고 밝힌 바 있다.

현재 증인으로 채택된 인물은 괴롭힘 가해자로 지목된 기상캐스터 2명과 고인의 동료 기상캐스터, 피고 측이 신청한 기상팀 PD 등이다.

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재판부는 이날 고인의 동료 기상캐스터에 대한 증인신문을 비공개로 진행하기로 결정했으며, 기상팀 PD에 대한 증인신문은 오는 8월 재개하기로 했다.

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한편 故 오요안나는 2024년 9월, 향년 28세로 세상을 떠났다. 이후 동료 기상캐스터들로부터 직장 내 괴롭힘을 당했다는 의혹이 제기됐고, 고용노동부는 특별근로감독을 통해 괴롭힘으로 볼 수 있는 행위가 있었다고 판단했다.

유족은 관련 인물들을 상대로 5억 1천만 원 규모의 손해배상 소송을 제기했으며, 이에 대해 MBC 측은 공식 입장을 밝힌 바 있다.

안형준 사장은 유족들이 제기한 직장 내 괴롭힘 문제에 대해 사과했고, MBC는 고인에게 명예사원증을 수여하는 한편 유족과 합의문에 서명했다.

narusi@sportschosun.com