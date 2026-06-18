'목 부상' 르세라핌 김채원, 활동 중단 5주만에 전격 복귀 [전문]

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[스포츠조선 김수현기자] 목 부상으로 활동을 잠정 중단했던 그룹 르세라핌 멤버 김채원이 5주만에 복귀한다.

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18일 르세라핌의 소속사 쏘스뮤직은 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 "김채원은 치료와 휴식을 통해 회복에 집중해 왔으며, 건강 상태가 호전됨에 따라 차주부터 예정된 스케줄에 참여할 예정"이라고 밝혔다.

이어 "르세라핌 김채원의 회복을 기다려주시고, 변함없는 응원과 사랑을 보내주신 팬 여러분께 감사드린다"라고 덧붙였다.

앞서 지난달 김채원은 목 부위 통증으로 인한 병원 치료로 활동 잠정 중단을 알렸다.

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이후 김채원은 예정돼 있던 대학축제들을 비롯해 'Spotify PURE FLOWERS LIVE', 음악방송 등의 스케줄에 불참해 많은 아쉬움을 자아냈다.

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한편 김채원이 속한 르세라핌은 지난달 22일 정규 2집을 발표하고 타이틀곡 '붐팔라'로 활동하고 있다.

이하 쏘스뮤직 공식입장 전문

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안녕하세요. 쏘스뮤직입니다.

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르세라핌 김채원의 회복을 기다려 주시고, 변함없는 응원과 사랑을 보내주신 팬 여러분께 감사드립니다.

김채원은 치료와 휴식을 통해 회복에 집중해왔으며, 건강 상태가 호전됨에 따라 차주부터 예정된 스케줄에 참여할 예정입니다.

기다려 주신 팬 여러분께 다시 한번 감사드리며 앞으로도 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.

shyun@sportschosun.com