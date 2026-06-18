웹젠의 골프게임 '샷온라인', 해저 보물 탐험 등 여름 이벤트 진행

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웹젠이 온라인 골프게임 '샷온라인'에서 여름 시즌을 맞아 다양한 이벤트를 마련했다.

웹젠은 오는 7월 16일까지 '샷온라인'의 '2026 여름 축제 이벤트'를 진행한다고 18일 밝혔다.

먼저 이벤트 페이지에서는 '해저 보물 탐험 이벤트'가 열린다. 이용자는 주사위를 던져 보드판을 이동하며 다양한 보상을 획득할 수 있으며, 누적 완주 횟수에 따라 경험치 박스와 '고대의 붉은 봉인석 주머니' 등 추가 보상도 받을 수 있다.

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게임 내 이벤트도 함께 진행한다. 이용자는 미니 퍼팅 게임에 참여하거나 CT파크 퍼블릭을 제외한 코스에서 버디 이상의 성적을 기록하면 이벤트 주사위를 획득할 수 있다.

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출석 이벤트와 주말 핫타임 이벤트도 마련됐다. 누적 출석 시 펫 소환 아이템인 '늑대 소환석'과 경험치 관련 아이템을 지급하며, 주말에는 경험치 획득량 증가 혜택을 제공한다. 웹젠은 이번 이벤트를 통해 여름 시즌 동안 이용자들에게 다양한 성장 기회와 보상을 제공할 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com