'임지연♥' 허남준, '멋진 신세계'와 작별 심경 "이 시간 끝나지 않길 바랐지만.."

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[스포츠조선 김소희 기자]SBS '멋진 신세계' 종영을 앞두고 임지연, 허남준, 장승조가 직접 감사 인사를 전했다.

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SBS 금토드라마 '멋진 신세계'(연출 한태섭, 김현우/ 극본 강현주/ 제작 스튜디오S, 길픽쳐스)는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 '악질' 해진 무명배우 신서리(임지연 분)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준 분)의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마. 지난 12화 기준 수도권 11%, 전국 10.5%로 자체 최고 시청률을 또다시 경신한 것은 물론 넷플릭스 '글로벌 톱 10 비영어권 쇼'(Global Top 10 Non-English Shows) 주간 시청 순위 2위와 함께 각종 화제성 순위와 브랜드평판 조사 모두 1위를 석권하며 독보적 인기를 증명하고 있다. (닐슨코리아/투둠/펀덱스/한국기업평판연구소 기준)

'멋진 신세계'는 임지연, 허남준의 전무후무한 로코 케미스트리와 배우들의 빈틈없는 캐릭터 소화력, 말맛이 살아있는 탄탄한 대본, 감각적이고 디테일한 연출, 몰입도를 끌어올리는 음악 등 완벽한 시너지로 마지막까지 뜨거운 화제성을 견인하고 있다. 이에 글로벌 흥행 돌풍의 주역인 임지연(신서리/강단심 역), 허남준(차세계 역), 장승조(최문도 역)가 시청자들에게 감사의 인사를 전해 눈길을 끈다.

먼저 '신서리', '강단심' 역으로 코믹, 멜로, 액션까지 자유자재로 소화하며 한계 없는 연기 스펙트럼을 입증한 임지연은 "하루아침에 미래로 넘어온 조선 악녀와 소심한 무명배우 신서리를 오가는 1인 2역 연기가 쉽지만은 않았지만, 함께 웃고 울어주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다"라고 감사를 전했다. 이어 "서리가 여러분의 기억 속에서도 당차고 사랑스러운 캐릭터로 오래 남길 바란다"라며 캐릭터를 향한 애정을 아낌없이 드러내 뭉클한 울림을 안겼다.

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그런가 하면 '차세계' 역으로 K-로코의 새로운 재벌 로코 남주 캐릭터를 탄생시킨 허남준은 "시청자 여러분의 과분한 사랑과 응원을 받으며 행복한 시간을 보냈다. 이 시간이 끝나지 않았으면 좋겠다는 생각이 들 만큼 행복했다"라고 소감을 밝혔다. 또한 그는 "그동안 '멋진 신세계'를 재미있게 봐주시고 관심을 보내주셔서 진심으로 감사하다. 항상 건강하시길 바란다"라며 진심 어린 감사로 종영의 아쉬움을 달랬다.

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끝으로 극의 긴장감을 이끈 독보적 악역 캐릭터로 소름 끼치는 열연을 펼친 '최문도' 역의 장승조는 "매주 '멋진 신세계'를 기다려 주시고 서리와 세계의 러브스토리에 열광해 주시고, 문도도 많이 미워해주셔서 감사하다"라고 재치 있는 마지막 인사를 전했다. 더해 그는 "여러분께 '멋진 신세계'가 되어가는 모습이 저에게도 '멋진 신세계'였다"라고 뜻깊은 소회를 덧붙여 진한 여운을 남겼다.

한편 지난 12화에서는 서리가 자신이 '진짜 신서리'임을 자각하는 모습이 엔딩을 장식하며 역대급 반전을 선사한 바. 과연 자신의 정체성을 자각한 서리는 21세기 차세계의 곁에 남을 수 있을지, 시공을 초월한 서리와 세계의 로맨스의 향방은 13화 본 방송에서 확인할 수 있다.

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SBS '멋진 신세계'는 오늘(19일) 밤 9시 50분에 13화가 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com