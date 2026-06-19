"셋째 임신했냐고.." 이지혜, 볼록한 배에 쏟아진 의혹..속상한 심경 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 이지혜가 자신을 둘러싼 셋째 임신설에 속상한 심경을 털어놓으며 직접 해명에 나섰다.

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18일 이지혜 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니'에는 '딘딘을 키운 위인 김판례 여사! 이지혜를 위한 전라도 30첩 반상 최초 공개'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 이지혜는 가수 딘딘의 어머니를 만난다고 했다. 그는 "제가 딘딘과 베프다. 결혼 전에 둘이 데이트도 했다. 방송도 같이 하고 그래서 어머니가 어떻게 키우셨는지도 너무 궁금하다"고 말하며 기대감을 드러냈다.

이어 "어머니가 30첩 반상으로 유명하시다. 저희 남편도 바쁜 시즌에도 불구하고 밥을 먹으러 오겠다고 굳이 그러더라"고 덧붙였다.

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하지만 설레는 마음도 잠시, 이지혜는 최근 자신을 둘러싼 댓글 반응에 속상했던 심경을 고백했다.

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그는 "너무 기대가 되지만 최근 조금 충격받은 댓글들이 있어서 신경 쓰고 있다"며 "댓글에 난리가 났다. 셋째 임신했냐고. 댓글 보고 기분이 많이 상했다"라고 털어놨다.

앞서 공개된 콘텐츠에서 원피스를 입고 등장한 이지혜는 다소 볼록해 보이는 배 때문에 임신설에 휩싸인 바 있다.

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이에 대해 이지혜는 "약간 방심하면 배가 살짝 나온다. 제가 보니까 뱃속에 독소가 있는 것 같다. 그래서 얼굴도 붓고 상태도 안 좋고 그렇다"고 설명하며 웃픈 해명을 내놨다.

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한편, 이지혜는 세무사 문재완과 결혼해 두 딸을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com