[공식]유재석 소속사 안테나, 악플러 싹 잡았다 "형사고소 진행, 합의·선처 없어"(전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] 소속사 안테나가 소속 아티스트를 향한 악성 게시물 작성자들에 대한 법적 대응 결과를 알리며 강경 대응 기조를 재차 강조했다.

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안테나는 19일 공식 입장을 통해 "당사는 소속 아티스트에 대한 허위사실 유포, 인신공격성 비방, 권리 침해 행위 등 악성 게시물 작성자를 상대로 정기적인 법적 대응에 나서고 있다"고 밝혔다.

이어 "자체 모니터링과 팬 여러분의 제보를 바탕으로 최근 법률대리인을 통해 형사 고소를 진행했다"며 "그 결과 이러한 행위를 반복한 피고소인들에게 각각 벌금형이 확정됐다"고 전했다.

그동안 안테나는 소속 아티스트들의 명예를 훼손하거나 허위사실을 유포하는 온라인 게시물, 악의적인 비방과 모욕 행위 등에 대해 지속적인 모니터링을 이어오며 법적 대응을 진행해왔다. 특히 팬들의 적극적인 제보와 자체 수집 자료를 토대로 증거를 확보해 수사기관에 전달하는 등 아티스트 권익 보호에 힘써왔다.

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안테나는 앞으로도 악성 게시물과 명예훼손 행위에 대해 어떠한 선처도 없이 대응하겠다는 입장을 분명히 했다.

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안테나는 "앞으로도 무관용의 원칙으로 아티스트의 명예 등을 비롯한 제반 권익을 침해하는 행위에 대하여 어떠한 합의나 선처 없이 강경한 법적 대응을 이어갈 예정"이라고 강조했다.

그러면서 "소속 아티스트들이 건강한 환경에서 활동할 수 있도록 아티스트 권익 보호에 최선을 다하겠다"며 "팬 여러분의 소중한 관심에 감사드리며, 앞으로도 적극적인 제보를 부탁드린다"고 덧붙였다.

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한편 안테나에는 유희열, 유재석, 정재형, 이효리, 이상순, 루시드폴, 정재형, 페퍼톤스,이서진, 규현, 양세찬, 정승환, 등이 소속돼 있다.

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다음은 안테나 공지사항 전문

안녕하세요. 안테나입니다.

당사는 소속 아티스트에 대한 허위사실 유포, 인신공격성 비방, 권리 침해 행위 등 악성 게시물 작성자를 상대로 정기적인 법적 대응에 나서고 있습니다.

이와 관련하여 당사는 자체 모니터링과 팬 여러분의 제보를 바탕으로 최근 법률대리인을 통해 형사 고소를 진행하였으며, 그 결과 이러한 행위를 반복한 피고소인들에 각각 벌금형이 확정되었음을 안내드립니다.

당사는 앞으로도 무관용의 원칙으로 아티스트의 명예 등을 비롯한 제반 권익을 침해하는 행위에 대하여 어떠한 합의나 선처 없이 강경한 법적 대응을 이어갈 예정입니다.

소속 아티스트들이 건강한 환경에서 활동할 수 있도록 아티스트 권익 보호에 최선을 다하겠습니다. 팬 여러분의 소중한 관심 감사드리며, 앞으로도 적극적인 제보 부탁드립니다.

감사합니다.