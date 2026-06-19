정연, '쿠싱증후군' 딛고 리즈..사나는 '하의실종' 논란에 "속상하다"

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 정유나 기자] 트와이스 정연이 '쿠싱증후군'을 딛고 한층 더 물오른 미모로 이른바 '리즈 갱신' 근황을 선보였으며, 같은 자리에서 사나는 의상 관련 이슈에 대해 직접 심경을 전했다.

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지난 18일 발효 건강음료 브랜드 팝업 오픈 기념 포토세션이 진행됐고, 이날 행사에는 트와이스 완전체가 참석했다.

특히 이날 정연이 눈부신 비주얼을 뽐내 눈길을 끌었다.

흰색의 끈 원피스를 입은 정연은 한층 슬림해진 몸매와 청순한 분위기를 뽐내며 물오른 미모를 자랑해 감탄을 모았다.

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앞서 정연은 '쿠싱증후군'으로 건강상 어려움을 겪은 바 있다. 2020년 목 디스크 수술 이후 스테로이드제를 복용하는 과정에서 부작용으로 '쿠싱증후군'이 발생하며 체중이 급격히 증가한 바 있다. 이후 꾸준한 관리와 운동을 통해 건강과 체형을 회복해왔고, 트와이스 활동에 복귀한 뒤에는 안정된 컨디션 속에서 활발한 무대를 이어가며 많은 응원을 받고 있다.

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한편 이날 함께 참석한 사나는 과감한 하의실종 패션으로 화제를 모았다.

사나는 플로럴 패턴이 돋보이는 드레스를 착용하고 등장했다. 특히 드레스 밑단이 안쪽으로 말려 들어간 듯한 연출로 인해 같은 패턴의 하의가 드러나면서 이슈를 불러일으켰다.

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논란이 이어지자 사나는 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 직접 입장을 밝혔다. 사나는 "피팅할 땐 가운데가 안 벌어지게 해서 입었는데, 들어갈 때 정신없어서 거울을 못 보고 들어갔더니 벌어진 상태로 찍히고 있는지도 대기실 들어와서 알았다"고 설명했다. 이어 "안 그래도 피팅 때처럼 못 나가서 속상했는데 말이 많아서 더 속상하네"라고 솔직한 심경을 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com