'1억 날린' 미자, 마이너스 종목 싹 다 공개 "5년 보유, 언젠간 오를까요?"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 미자가 '마이너스 손' 근황을 전하며 투자 종목을 공개했다.

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미자는 19일 자신의 SNS에 "제가 5년 가지고 있는 애들인데, 언젠가 오를까요? 손절도 애매하네"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 미자가 실제로 보유 중인 주식 종목들이 담겨 눈길을 끌었다. 그는 바이오부터 철강 등 다양한 종목에 투자한 상태였지만 대부분이 손실 구간에 머물러 있는 모습으로 확인돼 이목을 집중시켰다.

특히 일부 종목은 -96.5%에 달하는 큰 폭의 손실률을 기록한 것으로 알려지며 놀라움을 자아냈다.

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이에 한 팬이 "주식을 안해야 돈 모으실 것 같은데 계속 하시는 이유가 뭐냐"라고 하자, 미자는 "포모(FOMO, 소외공포)"라고 솔직하게 답해 폭소를 더했다.

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앞서 미자는 최근 팬들과의 소통 과정에서도 투자 실패 경험을 솔직하게 털어놓은 바 있다. 그는 건설주 투자로 약 1억 원가량 손실을 봤다고 고백한 데 이어, 손실을 만회하기 위해 하이닉스를 매수했다고 밝히기도 했다.

이 같은 고백 이후 팬들 사이에서는 "마이너스의 대명사"라는 반응과 함께 "죄송하지만 빨리 나가달라"는 농담 섞인 댓글이 이어지며 웃음을 자아냈다.

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한편 미자는 배우 장광, 전성애 부부의 딸로 지난 2022년 6세 연상의 개그맨 김태현과 결혼했다.

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현재 유튜브 채널 '미자네 주막'을 운영하며 다양한 콘텐츠를 선보이고 있으며, 쇼호스트로도 활발히 활동 중이다.