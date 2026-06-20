송혜교 맞아? 끈 하나에 의지한 충격 뒤태…훅 파인 드레스에 팬들 '숨멎'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 송혜교가 파리에서 열린 화려한 갈라 행사 현장을 공개하며 압도적인 비주얼을 과시했다.

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송혜교는 20일 자신의 SNS에 "갈라 2026"이라는 짧은 글과 함께 프랑스 파리에서의 행사 참석 인증 사진을 여러 장 게재했다.

공개된 사진 속 송혜교는 밤바다를 배경으로 난간에 기대 서서 카메라를 등지고 서 있는 모습이다.

특히 시선을 강탈한 것은 송혜교의 파격적인 뒷모습이었다. 정면에서는 우아함을 뽐내던 그가 뒤를 돌아선 순간, 등이 넓게 파인 파격적인 드레스 구조가 고스란히 드러났다.

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가느다란 끈 하나로 아슬아슬하게 연결된 드레스 디자인은 정면에서 볼 때보다 뒷모습에서 훨씬 강렬하고 치명적인 분위기를 자아냈다.

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이어 공개된 사진에서는 가디건을 살짝 걸친 채 여유로운 표정으로 포즈를 취하며 브랜드 앰배서더다운 고급스러운 분위기를 완성했다.

동일한 의상임에도 각도와 표정에 따라 반전 매력을 선보여 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

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이번 현장은 글로벌 뷰티 브랜드 겔랑의 갈라 행사 현장으로, 송혜교는 브랜드 앰배서더로서 오리엔트 익스프레스 코린시안에서 열린 웰니스 아트 행사에 참석해 자리를 빛냈다.

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사진이 공개되자마자 온라인 커뮤니티와 SNS에는 "송혜교 맞아?", "저게 끈 하나로 버티는 드레스라니", "앞모습보다 뒷모습이 더 놀랍다", "분위기가 완전히 달라 보인다" 등 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

한편 송혜교는 노희경 작가의 신작 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있으며, 1960~1980년대 한국 연예계를 배경으로 성공을 꿈꾸는 이들의 파란만장한 이야기를 그려낼 예정이다.

narusi@sportschosun.com