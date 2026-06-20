박재정 측, 팬클럽명 '나무' 돌연 철회…"박효신 팬덤과 혼선 우려"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 박재정 측이 공식 팬클럽 1기 명칭을 발표했다가 철회했다.

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박재정 소속사 로맨틱팩토리는 20일 공식 SNS를 통해 팬클럽 명칭 변경과 관련한 입장문을 게재했다.

소속사에 따르면 오는 22일부터 모집을 시작하는 박재정 공식 팬클럽 1기 명칭은 당초 아티스트의 별명과 의미를 담은 '나무'로 공지됐다.

그러나 공지 이후 Park Hyo Shin의 공식 팬클럽 '소울트리(Soul Tree)' 팬들이 오랜 기간 박효신을 '나무'라는 애칭으로 불러왔다는 사실을 확인하게 됐다고 설명했다.

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소속사는 "공식 팬클럽 명칭 자체는 다르지만 동일한 호칭이 사용될 경우 혼란이 발생할 수 있다고 판단했다"며 "특히 공식 팬클럽을 처음 시작하는 입장에서 보다 신중하게 대응하는 것이 맞다고 생각했다"고 밝혔다.

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이어 "기존에 안내드린 팬클럽 명칭은 재검토하기로 결정했다"며 "새로운 명칭은 추후 별도로 안내할 예정"이라고 전했다.

다만 팬클럽 1기 모집 일정은 예정대로 진행된다. 소속사는 "팬클럽 1기 모집은 6월 22일부터 계획대로 진행된다"고 덧붙였다.

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또 "아티스트의 별명과 연결된 의미 있는 이름이었기에 함께 기뻐해 주신 팬 여러분께 실망을 드리게 돼 죄송하다"며 "이번 일로 혼란을 느꼈을 박효신 선배와 팬 여러분께도 사과드린다"고 고개를 숙였다.

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끝으로 소속사는 "더 세심하고 신중한 모습으로 찾아뵙겠다"고 전했다.

한편 박재정은 지난 2024년 입대해 군 복무 중이며, 전역 후 팬클럽 1기 출범을 앞두고 있다.

narusi@sportschosun.com