강미나 "실제 클럽 한 번도 안 가봐...너무 민망해 텀블러에 위스키를"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 아이오아이 출신 배우 강미나가 넷플릭스 드라마 '기리고' 출연 비하인드를 털어놓으며 오디션부터 촬영 에피소드까지 솔직하게 공개했다.

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23일 공개된 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 강미나가 게스트로 출연해 작품 활동과 근황에 대한 이야기를 나눴다.

이날 조현아는 "TV를 잘 안 보는데 '기리고'를 틀자마자 끝까지 다 봤다"며 작품에 대한 애정을 드러냈다. 이어 극 중 강미나가 맡은 세나 캐릭터를 언급하며 "너무 달랐다. 작품에서는 어둡고 날카로운 느낌이었는데 오늘은 너무 상큼하다"고 말했다.

이에 강미나는 작품 속 강렬한 캐릭터 때문에 시청자들의 반응도 남달랐다고 밝혔다. 조현아가 "많은 사람이 너한테 실망했지 않냐. '싸가지 없다'고 하더라"고 농담하자, 강미나는 웃으며 공감했다.

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특히 강미나는 '기리고' 캐스팅 과정이 순탄치 않았다고 고백했다. 그는 "감독님을 두 번 뵀다"며 "처음 리딩을 했는데 내가 생각한 것보다 너무 못했다. 입술을 깨물고 있을 정도로 아쉬웠다"고 털어놨다.

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이어 "그런데 감독님이 '다시 날을 잡아서 한 번 더 볼래?'라고 기회를 주셨다"며 "너무 감사했다. 다시 오디션을 봤고 이후 감독님이 좋아해 주셔서 작품에 참여하게 됐다"고 회상했다.

또한 강미나는 작품 속 클럽 장면 촬영을 위해 특별한 준비를 했다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "어릴 때 데뷔해서 실제로 클럽에 한 번도 가본 적이 없었다"며 "분위기를 모르니까 촬영이 부담스러웠다"고 말했다.

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그러면서 "클럽 신을 찍을 때 너무 민망해서 텀블러에 위스키를 조금 넣어 마셨다"며 "약간의 알코올 도움을 받아 촬영했다"고 솔직하게 털어놨다.

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이를 들은 조현아는 "앞에 스태프들이 다 있는데 무슨 클럽 느낌이 나겠냐"며 웃음을 터뜨렸고, 강미나는 "그래도 새벽에 몰래 탈출해 놀러 나온 비행청소년 같은 느낌은 잘 살린 것 같다"고 답했다.

캐릭터 후유증에 대해서도 언급했다. 강미나는 "촬영 이후 살짝 날카로워진 것 같기도 하다"고 말했고, 조현아는 "아직도 약간 세나가 남아 있는 것 같다"고 농담했다.

강미나는 "배우들이 작품을 끝내고도 캐릭터에서 빠져나오는 데 시간이 걸린다고 하더라"며 "아직은 그런 과정에 있는 것 같다"고 설명했다.

한편 강미나는 올해 하반기 방송 예정인 tvN 새 드라마 내일도 출근 출연도 예고했다. 그는 "엘리트 코스를 밟으며 평탄한 삶을 살아온 인물이 예상치 못한 일을 겪게 되는 역할"이라며 차기작에 대한 기대감을 높였다.

olzllovely@sportschosun.com