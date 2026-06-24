"누가 진짜야" 이수지, 싸이 이어 스윙스까지 삼켰다...소름 돋는 '인생네컷' 비주얼

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[스포츠조선 김준석 기자] 싸이와의 놀라운 싱크로율로 화제를 모았던 개그우먼 이수지가 이번에는 스윙스까지 접수했다.

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스윙스는 23일 자신의 SNS에 "햄부기랑 콜라보 할까. #윙색네컷 #에겐남스윙스 곧"이라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 스윙스와 이수지가 인생네컷 부스에서 사진 촬영을 하는 모습이 담겼다.

두 사람은 스윙스 얼굴이 담긴 프레임을 선택한 뒤 다양한 포즈를 취하며 유쾌한 분위기를 연출했다.

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특히 이수지는 하얀 베레모와 빨간 티셔츠를 매치한 채 특유의 능청스러운 표정과 제스처를 선보였고, 스윙스는 분홍색 볼캡과 카키색 후드 집업 차림으로 함께 포즈를 취해 웃음을 자아냈다.

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이수지 역시 "지훈이랑 슈지랑"이라며 같은 영상을 올려 눈길을 끌었다.

영상이 공개되자 네티즌들은 "누가 스윙스냐", "이수지가 또 한 명 삼켰다", "싸이에 이어 스윙스까지 접수했네", "햄버거와 돈가스 조합 아니냐", "이 조합은 상상도 못 했다" 등의 반응을 쏟아냈다.

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특히 이수지는 최근 각종 패러디와 부캐 콘텐츠를 통해 독보적인 존재감을 드러내고 있다.

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앞서 싸이를 떠올리게 하는 비주얼로 온라인을 뜨겁게 달군 데 이어 이번에는 스윙스와의 만남으로 또 한 번 화제의 중심에 섰다.

누리꾼들 사이에서는 "이수지가 사람을 닮는 게 아니라 흡수하는 수준", "도플갱어 제조기 아니냐"는 반응까지 이어지며 폭소를 자아냈다.

narusi@sportschosun.com