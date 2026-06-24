황정음 "괜찮은 男 만나고파" 재혼 욕심 냈지만...'배우자無' 점사에 씁쓸

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 황정음이 신점을 통해 재혼 운을 확인했다.

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24일 황정음의 유튜브 채널에는 '점집마다 거절당한 내 점사 보는 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 무속인은 황정음에 대해 "돈으로 흥하고 돈으로 다치는 사주"라고 설명했다. 이어 "묏자리를 옮긴 뒤 산의 기운이 흔들리면서 시비, 구설, 관재수에 휘말렸다"며 "산은 명예, 권력, 금전, 건강을 상징하는데 산에 바람이 들면서 네 가지가 모두 손상입었다고 나온다"고 말했다. 그러면서 "지금은 올라가는 기운이 아니고, 시비, 구설, 관재수가 또 들기 때문에 조심해야 한다"고 경고했다.

또한 황정음을 향해 "천생 연예인 팔자"라며 "연예 일을 하지 않으면 몸이 아프거나 신병이 오듯 다른 형태의 힘듦이 찾아올 수 있다"고 말했다. 이에 황정음은 "관종으로 살았는데 어떻게 조용히 살겠냐"며 공감했다.

황정음은 재혼 가능성에 대해서도 궁금해했다. 그러나 무속인은 "배우자감은 없다. 사람이 잘못 들어오면 본인 기운 다 뺏겨버리는 사주라서 그냥 내 기운을 갖고 사는 게 중요하다. 결혼 안 하고 자유롭게 연애하는 건 문제없다"고 답했다.

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그럼에도 황정음은 "언제 괜찮은 남자를 만나냐"고 재차 물었고, 무속인은 "내후년 정도인데 결혼은 안 하고 그냥 만나는 게 좋다"고 말했다.

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이에 황정음은 "내가 존경할 수 있으면 내 인연인 것 같다"며 이상형을 밝혔다. 하지만 무속인은 "없을 거다. 내 성에 차는 사람 만나는 게 쉽지도 않고 팔자가 남자의 덕으로 사는 사주가 아니라서 어렵다"고 전했다.

또 황정음은 자식복 역시 스스로의 복으로 살아가는 팔자라는 설명에 씁쓸한 표정을 지었다. 다만 첫째 아들이 임종을 지킬 만큼 효심이 깊은 자식이라는 이야기에 "효자다. 이왕식한테 전 재산 몰빵"이라고 말해 웃음을 자아냈다.