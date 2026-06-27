공연 앞둔 알리, '손세정제' 마실 뻔…"저녁 공연이 잘 될 거란 의미"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 알리가 공연을 앞두고 손세정제를 마실 뻔한 아찔한 해프닝을 공개했다.

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알리는 27일 자신의 SNS에 공연을 준비하는 모습을 담은 사진과 함께 "손세정제 마실 뻔한 거부터… 아침부터 난리난 이유는 저녁 공연이 잘 될 거란 의미! 오늘 오시는 관객 분들, 기대하시라!!!"라는 글을 게재했다.

공개된 사진 속 알리는 블랙 의상을 입고 공연을 앞둔 설렘을 드러내고 있다.

특히 손세정제를 마실 뻔했다는 아찔한 사고를 전하면서도 이를 공연이 잘될 징조라고 유쾌하게 받아들여 눈길을 끌었다.

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알리는 예상치 못한 해프닝에도 긍정적인 마음가짐을 보이며 "오늘 오시는 관객 분들, 기대하시라"라고 자신감을 드러내 공연에 대한 기대감을 높였다.

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게시물을 접한 팬들은 "큰일 날 뻔했다", "다치지 않아서 다행", "오늘 공연 대박 나길 바란다", "항상 조심하세요" 등 안도의 반응과 함께 응원을 보냈다.

한편 알리는 가수 정동하와 듀엣 콘서트 '송 : 더 배틀 오브 레전드즈'로 전국 관객들과 만나고 있으며 27일에는 서울 성신여대에서도 공연을 앞두고 있다.

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narusi@sportschosun.com