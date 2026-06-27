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'초보 아빠' 이시언, ♥서지승 산후우울증 걱정 "남편이 잘해야 된다고.."

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'초보 아빠' 이시언, ♥서지승 산후우울증 걱정 "남편이 잘해야 된다고.."

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이시언이 아내 서지승의 산후우울증을 걱정하며 선배 아빠들에게 현실적인 조언을 구했다.

27일 유튜브 채널 '시언's쿨'에는 '아들 이름 정했습니다! 초보 아빠 이시언의 산후조리원 퇴소 전 육아 교육. 온갖 드립과 꿀팁이 난무하는 4남매 아빠 김동현 & 2형제 아빠 넉살 선배님들의 미친(p) 케미'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이시언은 선배 아빠인 김동현과 넉살에게 "산후우울증이 안 오게끔 남편들이 잘해야 한다고 하는 데 어떻게 해야 하냐"고 진지하게 물었다.

이에 김동현은 "육아는 24시간이다. 나와 아내가 공통적으로 하는 말은 임신부터 첫돌까지가 제일 힘든 거 같다는 거다"라며 "그때 남편의 역할이 중요하다. 옆에서 같이 해주고 아내가 잠깐이라도 에너지를 회복할 수 있는 시간을 주는 게 좋은 거 같다"고 조언했다.

이어 "아내가 원하는 걸 보면 대단한 걸 바라는 게 아니다. 아무도 없는 공간에서 혼자 휴대폰 하면서 쉬고, 맛있는 거 먹고, 잠자는 거다"라고 덧붙였다.

또 넉살은 "아내는 애들을 데리고 나가주길 바란다. 그러면 진짜 1등"이라며 "돌만 지나면 셋이서 유모차 끌고 다니고 애도 걷고 하니까 어디든 다니면 그때부터는 재밌다"고 말했다.

'초보 아빠' 이시언, ♥서지승 산후우울증 걱정 "남편이 잘해야 된다고.."

이시언은 불규칙한 촬영 스케줄 때문에 육아를 온전히 함께하지 못할 경우 남편이 어떤 태도를 가져야 하는지도 물었다.

넉살은 "그때 15분만 참으면 된다. 그 액션이 중요한 거다. 힘든데도 도우려고 하는 모습을 보면 형수님이 '내가 좀 더 볼게' 이렇게 하게 되는 거다"라며 "그런데 '나 일하고 왔다'라고 하면서 뒤도 안 들어보고 방에 들어가서 자면 안 되는 거다"라고 현실적인 조언을 건넸다.

김동현 역시 "사람 마음이라는 게 한 끗 차이인 것 같다. 힘들게 일하고 온 거 알지만, 우리는 아내가 집에서 어떻게 했는지 모르지 않냐. 아내도 충분히 엄청 힘들었을 거다"라며 "그걸 알아주고 '지금까지 고생했으니까 이제 내가 할게. 좀 자'라고 하면 아내도 힘이 나는 거다. 서로 배려해 주는 게 중요한 거 같다"고 강조했다.

한편 이시언은 2021년 서지승과 결혼해 지난달 첫아들을 품에 안았다.

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