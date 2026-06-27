티파니, 효리수 본 ♥변요한 반응 공개 "처제들 어디까지 갈 거냐고.." ('전참시')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 소녀시대 티파니 영이 '효리수'를 본 남편 변요한의 반응을 공개했다.

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27일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 데뷔 19년 차 티파니 영의 일상이 공개됐다.

이날 티파니 영은 물오른 미모에 대한 칭찬이 이어지자 "아무래도 사랑 세포 덕분인 것 같다"며 특유의 러블리한 눈웃음을 지었다.

지난 2월 배우 변요한과 혼인신고를 마치며 법적 부부가 된 그는 결혼 후 가장 좋은 점에 대해 "정말 든든한 내 편이 생겼고, 하루가 마무리되면 내일 또 세상을 맞설 힘이 생긴다"고 말했다.

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이어 남편 변요한에 대해서는 "엄청 섬세하다. 무심한 듯 섬세하다"고 애정을 드러냈다. 또 변요한이 결혼 후 가장 좋아하는 점에 대해서는 "(나를 보고) 너무 파워 J라 뭐든 헤쳐 나갈 수 있을 것 같다고 하더라"고 전했다.

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티파니 영은 변요한과 1년 비밀 연애 후 양가 가족들의 축하 속에 서울과 LA에서 혼인신고를 마쳤다고 전했다. 그는 "다 함께 폴라로이드 사진도 찍으러 갔다"고 밝혔다.

한편 최근 화제를 모은 소녀시대 유닛 '효리수'에 대한 이야기도 이어졌다. 티파니 영은 "이제는 태티서의 존재가 없어지고 있는 것 같다"며 "효리수에게 잡혔다"며 너스레를 떨었다. 태연과 서현의 반응에 대해서는 "반응이 없다. 그게 더 문제인 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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또한 '효리수'를 본 변요한의 반응에 대해서는 "남편이 보면서 '진짜 처제들이 어디까지 갈지..'라고 했다"고 전했다. 이에 다른 출연진들은 "소녀시대가 처제인 거냐"며 부러워했고, 티파니 영은 "만나는 멤버들은 형부라고 부른다"고 답했다.

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이어 변요한과 교제 당시 소녀시대 멤버들도 연애 사실을 알고 있었느냐는 질문에는 "몰랐다"고 답했다. 가장 마지막으로 알게 된 멤버에 대해서는 "효연이가 제일 마지막이었다. (유)리, 수(영)....효(연)이었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.