전현무, 원진아 향한 호감 고백...귀까지 새빨개져 "설??袂羞릿 귀여워" ('전참시')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 전현무가 배우 원진아를 향한 호감을 솔직하게 드러냈다.

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27일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 이영자가 전현무, 양세형과 함께 '식재료 원정대'를 결성해 맛의 신세계를 찾아 떠나는 모습이 그려졌다.

이날 세 사람은 양대파 농장으로 이동하는 차 안에서 갑작스럽게 진실게임을 시작했다. 연애 이야기가 나오자 이영자는 "가장 최근 연애로 따지면 내가 여기서 제일 낫다. 나는 '오만추'했다"고 말했다. 지난해 방송된 '오래된 만남 추구'에서 배우 황동주와 최종 커플이 된 것을 언급한 것.

이에 양세형은 "그건 연애가 아니다. 진짜 사귀어야 연애"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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이후 세 사람은 '전참시'에 출연했던 게스트 중 가장 설?? 사람을 솔직하게 밝히기로 했다. 전현무는 "솔직히 말하면 설??袂羞릿募 되게 재밌어서 몰입해서 본적이 있다"며 "원진아 씨가 너무 귀여웠다"고 털어놨다.

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VCR을 보던 홍현희는 "그때 좀 느껴졌다. 눈치챘다"고 말했고, 게스트로 출연한 티파니 영은 "지금 원진아 씨가 수영이랑 연극 '베니스의 상인' 더블 캐스팅이다"라며 의미심장한 반응을 보였다.

당황한 전현무는 "수영이 걸로 보러 가야겠다"며 말까지 더듬어 웃음을 안겼다. 이어 "그냥 원진아 씨가 바쁘게 사는 모습이 너무 재밌었다"고 황급히 해명했다.

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하지만 홍현희는 "그렇게 시작하는 거다"라며 짓궂게 몰아갔고, 유병재도 "좋아하는 스타일이냐"고 거들었다.

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전현무는 "그런 게 아니다. 게스트 중 가장 재밌었다는 뜻"이라고 재차 해명했지만, 귀가 빨개진 모습이 포착됐다. 이를 본 양세형은 놓치지 않고 놀려 현장을 웃음바다로 만들었다.