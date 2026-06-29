'57세' 최성국, 붕어빵 3세 아들·6개월 딸 자랑.."예쁘게 봐주세요" ('조선의사랑꾼')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 최성국이 50대 중반에 얻은 두 자녀를 공개한다.

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29일 방송하는 TV조선 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 과거 프러포즈부터 두 아이의 출산 과정까지 그야말로 '사랑의 모든 순간'을 함께해 온 최성국이 아내, 아이들과 무대에 등장해 시선을 사로잡았다.

3살로 의젓하게 자란 아들 최시윤과 세상에 태어난 지 불과 6개월 밖에 되지 않은 귀여운 둘째 딸 최시아가 엄마 품에 안겨 등장했고, 사랑꾼들은 탄성을 자아냈다.

특히 최시윤은 무대 위에서 자신의 이름과 나이는 물론, 아버지와 어머니, 그리고 6개월 된 동생의 이름까지 앙증맞은 목소리로 또박또박 대답했다. 마지막으로 "저희 가족 예쁘게 봐주세요"라고 치트키 같은 당부까지 던지며 보는 이의 마음을 단번에 사로잡았다.

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치명적으로 귀여운 '다크호스' 최성국 패밀리의 등장에, 경쟁 팀들은 견제를 쏟아냈다. 홍석천은 "여기 반칙을 많이 쓴다"면서 볼멘소리를 터뜨렸다. 사위 원혁과 함께 출연한 '손녀 바보' 이용식 또한 "우리도 아기를 데리고 오자"며 발끈했다.

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한편 최성국은 1970년 생이며 지난 2022년 24세 연하 아내와 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com