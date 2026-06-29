트롯 팬덤, 이번엔 골프로 자존심 대결…'트롯팬덤골프최강전', 7월 대장정 시작

사진제공=스튜디오 라이프

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[스포츠조선 정빛 기자] 트롯 팬덤이 이제는 응원을 넘어 골프장으로 향한다.

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SBS Life 신개념 골프 예능 '고려기프트배 트롯팬덤골프최강전'(이하 '트롯팬덤골프최강전')이 참가 모집에서 예상보다 뜨거운 관심을 모으며 본격적인 대회 열기를 예고했다.

'트롯팬덤골프최강전'은 지난 6월 21일 참가 모집을 마감한 결과, 목표를 웃도는 총 34개 팀이 지원하며 높은 관심을 입증했다. 최종적으로 25개 트롯 스타 팬덤이 본선 무대에 올라 우승을 향한 경쟁을 벌인다.

공식 플랫폼 '스타플래닛'을 통해 진행된 참가 모집에서는 팬덤 간 경쟁뿐 아니라 팬덤 내부 경쟁도 치열했다. 송가인, 김호중, 금잔디, 김용빈, 류원정, 박성온, 장한별 팬덤은 복수의 팀이 지원하면서 본선 진출권을 놓고 자체 예선 수준의 경쟁이 펼쳐졌다.

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참가자들의 평균 연령은 58.3세로, 50~60대가 전체의 73.2%를 차지했다. 트롯 시장의 핵심 소비층이자 골프를 즐기는 액티브 시니어들의 높은 참여율이 눈길을 끌었다. 여기에 수도권은 물론 영남, 호남, 충청 등 전국 각지에서 참가자가 모이며 전국 단위 팬덤 대결 구도를 완성했다.

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대회는 팬들이 직접 스타를 응원하고 성과를 만들어가는 참여형 콘셉트로 진행된다. 우승팀에는 상금 1000만 원과 함께 자신이 응원하는 가수의 '더 트롯쇼' 스페셜 스테이지 출연 기회, 스타와 팬클럽이 함께하는 팬클럽 광고 등 다양한 혜택이 제공된다.

본선 경기는 오는 7월부터 충남 당진 플라밍고CC에서 9홀 매치플레이 방식으로 열린다. SBS Golf, SBS Golf2, SBS Life와 유튜브 채널을 통해 순차 공개되며, 약 5개월간 팬들과 시청자를 만날 예정이다. 결선은 오는 10월 페어웨이 특설무대에서 '더 트롯쇼 파크 콘서트'와 함께 개최돼 대회의 대미를 장식한다.

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제작사 스튜디오 라이프는 "전국 트롯 팬덤이 보내준 뜨거운 관심과 성원에 감사드린다"며 "경쟁과 축제를 결합한 새로운 팬덤 콘텐츠를 통해 특별한 경험을 선사하겠다"고 밝혔다.

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'고려기프트배 트롯팬덤골프최강전'은 고려기프트, 클라운지몰, 캐디톡, 플라밍고CC, 테라제로가 함께하며, 자세한 일정은 스타플래닛 앱과 SBS Golf 공식 홈페이지에서 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com