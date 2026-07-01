"매일 죽을 날짜 뽑아" 여에스더, ♥홍혜걸과 5년 별거 청산...극심한 우울증 투병기

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[스포츠조선 정안지 기자]의사 겸 방송인 여에스더가 상상조차 하기 힘든 극심한 우울증 투병기를 고백해 안방극장에 큰 충격을 안겼다.

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지난 30일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내운명'에는 여에스더, 홍혜걸 부부가 5년 동안 이어온 별거 생활을 청산하고 마침내 합가하게 된 눈물겨운 비하인드를 털어놨다.

이날 여에스더는 "지난 5년간 간헐적 별거를 해왔다. 갱년기로 이유 없이 남편에게 짜증을 내면서 사이가 안 좋아졌다"고 말했다.

홍혜걸은 "그때는 나도 많이 지쳤다. 이제 아내는 많은 사람들이 아는 '국민 우울녀'인데 생각보다 심각했다. 아내가 안 좋은 생각을 너무 많이 하고 본인이 괴로워했다"라며 당시 우울증으로 견디기 위해 힘겨워하던 여에스더의 모습을 떠올렸다.

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특히 그는 "전신마취를 28번 했다. 전기경련치료를 받기 위해서였다. 너무 심하니까 마취를 안 하면 팔다리에 힘을 줘서 뼈가 부러지는 사람도 있다. 근육을 이완시키고 전신마취를 했다"라고 말해 놀라움을 안겼다.

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여에스더는 전기경련치료에 대해 "약물 치료가 어려운 경우에 한다"라면서 "입원 후 안전을 위해 전신마취를 하고 전기 충격 후 근육 경련 막는 약물을 투여한다. 머리에 붙인 전극 통해 인위적 경련을 일으킨다. 뇌 리셋 시키는 거다. 대신 기억도 조금 없어진다"라고 설명했다.

그는 "28번 하고 나니까 짧은 만남 기억은 다 없어졌다"라면서 "28번 한 사람은 별로 없다. 나는 10년 이상 많은 우울증 약으로 치료를 해봤지만 호전이 없어서 마지막 길이라고 생각을 했다"라고 털어놨다.

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홍혜걸은 "아내가 첫 전기경련치료 받을 때 나한테 이야기도 안 했다. 입원할 때 알았다"라면서 "'당신이 쓸데없이 걱정하는 게 싫다'면서 아들과 둘만 가서 치료를 진행했다"라고 말했다. 그는 "'이러면 안 되겠다' 반성했다"면서 "또 아내가 방송에서 '살고 싶지 않아서 날을 정했다'고 하더라"며 충격받았던 당시를 떠올리기도 했다.

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실제 여에스더는 당시 방송에서 "가족들에게 미안한 이야기지만 나는 오래 살고 싶지가 않다. 매일 죽을 날짜를 뽑고 있다"라고 고백하며 눈물을 흘렸던바.

이에 대해 여에스더는 "너무 심할 때는 내 자식, 내 남편, 회사도 있는데 그런 게 나한테 아무런 영행 못 주는 상태가 있다"라면서 "많은 우울증 환자들이 정해진 시점 없이 우울하면 너무 괴로워서 날짜를 정해서 그때 꼭 죽는다기보단 '끝이 있으니 몇 달이라도 끝을 보면서 견뎌보자'라고 생각을 했다"라면서 버텨내기 위해 온갖 노력을 했던 지난 시간을 밝혔다.

홍혜걸은 "날짜까지 생각하리라곤 상상도 못 했다"라면서 "작년 8월에 아내가 정신과 치료받을 때 보니까 말로는 안 되고 된다고 하는데, 심상치 않은 것 같더라. 나를 붙잡는 것 같아서 전화받고 바로 서울로 와서 그 이후 1년간 서울에서 쭉 함께 생활 중"이라고 말했다. 이어 그는 "공식 발표해도 된다. 아내와 작년 8월 이후로 별거는 끝났다. 다시 늘 같이하고 있다"라고 전했다.

anjee85@sportschosun.com