장영란, 6년 함께한 '금쪽같은 내 새끼' 막방에 오열…"오은영 보자마자 결국 울컥"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 장영란이 6년간 함께한 채널A '금쪽같은 내 새끼' 마지막 녹화를 마치며 끝내 눈물을 쏟았다.

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1일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '장영란 울고불고 난리난 금쪽이 하차 통보 받은 날 (6년만에, 충격현장)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 초반부터 장영란은 "오늘이 마지막 방송이다. 어제부터 마음이 너무 그렇더라"며 복잡한 심정을 드러냈다.

그는 "방송은 생겼다 없어지고 잘리는 일도 반복되다 보니 무뎌질 법도 한데, 6~7년이나 함께한 프로그램이 끝나는 건 처음"이라며 "지우가 초등학교에 입학할 때 시작한 프로그램"이라고 회상했다.

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이어 "이 프로그램을 통해 육아를 정말 많이 배웠다. 예전 같았으면 아이에게 화부터 냈을 텐데 지금은 아이의 마음을 먼저 읽게 됐다"며 "육아의 최종 목표가 아이의 자립이라는 것도 여기서 배웠다"고 고백했다.

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마지막 녹화를 앞둔 장영란은 제작진 전원에게 직접 준비한 선물을 전달했고, 촬영장 곳곳을 사진으로 남기며 아쉬움을 감추지 못했다.

특히 오은영 박사를 만난 순간 감정이 북받쳤다.

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장영란은 남편과 두 자녀가 직접 쓴 손편지와 선물을 전달하며 오은영 박사를 보고 울컥하는 모습을 보였다. 딸 지우는 편지에서 "엄마를 육아 만렙으로 만들어주셔서 감사하다"고 적었고, 아들 준우는 "엄마가 B급에서 A급이 된 건 '금쪽같은 내 새끼' 덕분이라고 했다"고 적어 뭉클함을 더했다.

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장영란은 "언니 덕분에 아이들이 이렇게 잘 컸다"며 "스승이자 진정한 어른이다. 엄마로서 자신감이 생긴 것도 모두 언니 덕분"이라고 눈물을 보였다.

이에 오은영 박사는 "영란이는 굉장히 솔직하고 진심이 따뜻한 사람"이라며 "우리는 6년 동안 아이들을 함께 지킨다는 마음으로 깊은 유대감을 쌓았다"고 화답했다.

이어 "사랑하면서 키우는 것이 아니라 아이가 사랑을 느끼도록 키우는 것이 가장 중요하다"고 마지막 메시지를 전했다.

장영란은 "아이들에게 '오늘 공부 잘했어?'보다 '오늘 마음은 어땠어?'라고 묻게 된 것도 모두 '금쪽같은 내 새끼'에서 배운 것"이라며 "시즌2가 꼭 필요하다"고 바람을 전했다.

영상 말미에는 제작진 역시 "장영란이 없었다면 프로그램이 완성되지 않았을 것"이라며 "막내 스태프 이름까지 외우고 모든 사람을 챙기는 최고의 MC였다"고 감사 인사를 남겨 마지막까지 진한 여운을 안겼다.

narusi@sportschosun.com