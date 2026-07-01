'기성용♥' 한혜진, 결혼 13주년에 전한 '깜짝 소식'.."형부 김강우도 응원"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한혜진이 결혼 13주년을 맞아 유튜브라는 새로운 도전에 나서며 팬들과의 소통을 예고했다.

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1일 한혜진은 자신의 SNS를 통해 "저희 오늘 결혼 13주년이에요~ 추억 더듬어 가며 둘만 있었던 시절 사진들 모아봤어요. 늘 고마워 여보"라며 남편과의 추억이 담긴 사진들을 공개했다.

이어 "그리고 이번 주 금요일 오전 10시에 유튜브 오픈합니다. 많은 관심 부탁드려요"라고 덧붙이며 유튜브 시작을 알렸다.

이날 한혜진은 새 유튜브 채널도 개설했다. 그는 공지글을 통해 "안녕하세요. 한혜진입니다. 엄마로, 아내로, 그리고 한 사람으로 살아가는 저의 소소한 일상을 기록합니다"라고 인사했다.

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이어 "소중한 사람들과 함께한 시간, 오래도록 기억에 남을 순간들을 천천히 담아보려 합니다"라며 "첫 영상은 7월 3일 오전 10시에 공개됩니다"라고 전해 기대를 모았다.

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함께 공개된 티저 영상에는 형부인 배우 김강우와 통화하는 모습도 담겼다. 유튜브 채널 개설 1년여 만에 100만 구독자 달성을 앞두며 큰 인기를 얻고 있는 김강우는 "유튜브 채널 언제 시작하냐"고 물었고, 한혜진은 "이번 주 금요일 10시에 오픈한다"고 답했다.

이어 김강우가 "떨리냐"고 묻자 한혜진은 "걱정이다. 재밌게 봐주셔야 할 텐데"라며 솔직한 심정을 털어놨다. 이에 김강우는 "1편 보니까 재밌더라. 걱정 안 해도 된다"고 응원했고, 한혜진은 "이게 긴장되긴 된다"고 웃으며 답했다.

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영상 말미에는 남편 기성용, 딸과 함께하는 평범한 일상도 짧게 공개됐다. 화목한 가족의 모습과 꾸밈없는 일상이 담기며 본편에 대한 기대감을 높였다.

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한편, 한혜진은 축구선수 기성용과 2013년 결혼, 2015년 딸 시온 양을 품에 안았다. 한혜진은 결혼 직후 기성용과 함께 영국 스완지로 떠나 신혼생활을 보냈다.

jyn2011@sportschosun.com