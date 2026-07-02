'이민우♥' 이아미, 한효주와 뜻밖의 절친 인증…'언니랑 데이트' 훈훈한 투샷

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 신화 이민우의 일본인 아내 이아미가 배우 한효주와의 뜻밖의 친분을 공개해 눈길을 끌었다.

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1일 이아미는 자신의 SNS에 "언니랑 데이트 데이트. 많이 웃고 맛있는 거 많이 먹기. 항상 고마워"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 이아미와 한효주가 함께 아이스크림을 먹으며 데이트를 즐기는 모습이 담겼다. 두 사람은 편안한 티셔츠와 모자를 착용한 내추럴한 차림으로 밝은 미소를 지으며 카메라를 응시했다.

특히 한효주는 장난기 가득한 표정으로 아이스크림을 먹는 모습부터 손을 주머니에 넣고 여유로운 포즈를 취하는 모습까지 꾸밈없는 일상을 공개해 시선을 사로잡았다. 이아미 역시 한효주와 얼굴을 맞댄 채 환한 미소를 지으며 다정한 분위기를 자아냈다.

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무엇보다 그동안 알려지지 않았던 두 사람의 친분이 공개되면서 팬들의 관심이 쏠렸다. 이민우의 아내인 이아미와 한효주가 '언니'라고 부를 만큼 가까운 사이였다는 사실이 처음 알려지자 "의외의 조합", "두 사람이 친한 줄 몰랐다", "뜻밖의 인맥이다", "훈훈한 우정" 등의 반응이 이어지고 있다.

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한편 이민우는 지난 3월 서울 중구의 한 호텔에서 재일교포 3세 이아미와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 지난해 혼인신고를 마쳤으며, 이민우는 싱글맘이었던 이아미의 6세 딸을 친양자로 입양해 가족이 됐다. 이후 이민우는 지난해 12월 둘째 딸을 품에 안으며 두 딸의 아빠가 됐다.

olzllovely@sportschosun.com