[인터뷰②] '맨 끝줄 소년' 최현욱 "최민식 선배는 역시 대배우…얼굴에 어른미와 소년미가"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최현욱이 '맨 끝줄 소년'에서 최민식과 함께 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

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최현욱은 2일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "최민식 선배처럼 대배우는 역시 다르다고 느꼈다"며 "선배의 얼굴에 어른미와 소년미가 있으셨다"고 했다.

지난달 26일 공개된 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수가 강의실 맨 끝줄 소년의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마로, 장명우 작가가 극본을, '괜찮아 사랑이야', '우리들의 블루스'의 김규태 감독이 연출을 맡았다.

최현욱은 강의실 맨 끝줄에 앉아 허문오(최민식)를 뒤흔드는 의문의 학생 이강 역을 맡았다. 그는 작품 공개 소감에 대해 "작년 여름에 찍었던 작품이 공개되니까 마음이 후련하고 기분이 좋다"고 밝혔다.

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이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "최현욱이란 사람이 아닌, 오로지 이 캐릭터의 접근 방식을 고민해 봤다"며 "어렸을 때부터 존경해 왔던 선배들이 눈 앞에 계셔서 캐릭터로서 이입을 하려고 했다"고 말했다.

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대선배인 최민식과 호흡을 맞춘 소감을 묻자, 최현욱은 "어렸을 때부터 최민식 선배가 출연하신 영화를 많이 봤다. 선배는 늘 아우라를 가지고 계시지만, 실제로 눈 마주치면서 대화를 해보니 더 존경심을 갖게 되더라. 연기 세월도 워낙 오래되시기도 했고, 저 또한 선배처럼 연기를 오래 해보고 싶다는 생각이 들었다. 매번 선배를 볼 때마다 '어떻게 하면 저 상황에서 저렇게 하실 수 있지'하고 감탄만 하게 된다"고 답했다.

그러면서 "선배를 옆에서 바라보는 후배로서 경이로움을 느꼈다. 한 사람이 이야기를 하는데도, 역시 대배우는 다르다고 느낀 게 선배의 얼굴에서 여러 얼굴이 보이더라. 소년미도 가지고 계시고, 어쩔 때는 어른으로서 저에게 말씀을 하시고, 장난꾸러기의 모습도 있으시다. 그런 선배의 모습을 보면서 감명을 받았다"고 강조했다.

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또 촬영하면서 가장 기억 남았던 일화에 대해 "제가 먹는 걸 좋아하는데, 최민식 선배랑 입맛이 비슷하다고 들어서 좀 설??? 선배와 둘만의 식사 자리가 있었다고 하기보다, 현장에 같이 계셨던 PD님들과 제작사 관계자 분들과 함께 맛있는 식사를 했다"며 "나중에 기회가 된다면 제가 한 번쯤 살 수 있도록 허락해 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com