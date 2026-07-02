'박수홍♥' 김다예, 38kg 감량에도 탱탱한 피부 비결 "처질까 걱정했는데"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 박수홍의 아내 김다예가 다이어트에도 늘어짐 없이 탱탱한 피부 비결을 공개했다.

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김다예는 2일 "(쌩얼주의) 출산 이후 40kg 가까이 감량하면서 늘어난 피부들 축축 처지지 않을까 걱정이었는데…오히려 출산 전보다 탄력이 더 좋아졌어요. 그 이유는"이라며 자신이 받은 피부 시술을 공개했다.

김다예는 "열 번 대충 받는 것보단 한 번이라도 제대로 받는 게 비용도 아낄 수 있고 훨씬 효과도 좋아요! 저는 피팅레이저랑 두피레이저(포니테일) 받았는데 진짜 최고"라고 극찬했다.

함께 공개된 사진 속에는 김다예의 민낯 셀카가 담겼다. 무려 38kg 감량에 성공한 김다예는 늘어짐 없이 탱탱한 피부로 시선을 모았다.

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한편, 김다예는 지난달 29일 유튜브 채널을 통해 다이어트 성공 소식을 알렸다. 출산 전 90kg 몸무게에서 57kg 감량에 성공했던 김다예는 최근 5kg을 더 감량했다고 밝혀 화제가 됐다.

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김다예는 "작년 여름에 57kg을 만들고 1년 동안 정체기를 겪었다. 그래서 최근에 5kg을 더 감량하면서 해봤던 게 가장 중요한 건 근력운동"이라며 "천국의 계단을 뒤꿈치부터 꾹 누르고 올라가야 한다. 그게 큰 도움이 됐다"고 밝혔다.

이어 "두 번째는 식단을 하기 시작했다. 저녁을 달걀 흰자, 탄수화물 안 먹고 단백질만 먹고 아침도 가볍게 먹었다. 점심을 원하는 걸 최대한 먹었다. 너무 스트레스 받으면 살이 안 빠진다. 저녁은 단백질만 먹었다"고 다이어트 비법을 공유했다.

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wjlee@sportschosun.com