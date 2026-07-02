'YG패밀리' 소름돋는 재회…대성·세븐·2NE1, '집대성' 예고편부터 난리

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[스포츠조선 조민정 기자] 대성의 유튜브 콘텐츠 '집대성'이 YG 패밀리의 깜짝 재회를 예고하며 팬들의 기대를 한껏 끌어올렸다.

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최근 유튜브 채널 '집대성'에는 오는 3일 공개될 새 에피소드의 예고 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 대성을 비롯해 그룹 2NE1의 공민지와 산다라박, 가수 세븐이 한자리에 모인 모습이 담겼다.

네 사람은 '구 YG FAMILY'라는 문구가 붙은 공간 앞에 나란히 서서 음악에 맞춰 몸을 흔들고 손을 들어 인사하는 등 특유의 유쾌한 분위기를 연출했다. 특히 산다라박은 퍼 코트를 걸친 채 선글라스를 착용하고 강렬한 존재감을 드러냈고 공민지는 금발 헤어스타일로 시선을 사로잡았다. 대성과 세븐 역시 밝은 미소와 함께 리듬을 타며 오랜만에 뭉친 YG 패밀리 케미를 자랑했다.

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영상 말미에는 "7월 3일에 만나요"라는 자막이 등장하며 본편 공개를 예고했다.

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예고편이 공개되자 팬들은 "진짜 YG 패밀리가 돌아왔다", "이 조합을 다시 보다니", "추억이 새록새록 떠오른다", "본방 무조건 봐야겠다" 등의 반응을 보이며 기대감을 드러냈다.

한편 대성은 유튜브 채널 '집대성'을 통해 다양한 가수와 배우들을 초대해 솔직한 토크와 유쾌한 케미를 선보이며 꾸준한 인기를 얻고 있다. '집대성' YG 패밀리 특집은 오는 3일 공개될 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com