[SC현장] "지성=신의 영역"…연기신 모인 '아파트', 시청률로 집값 뚫을까(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] 지성의 '아파트 털기'는 성공할까.

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10일 오후 JTBC 새 토일드라마 '아파트' 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 조용원 감독과 지성 하윤경 박병은 문소리가 참석했다.

'아파트'는 아파트에 숨겨진 돈을 접수하기 위해 입대의회장 선거에 출마한 오아시스파 전직 보스 박해강(지성)이 주민들과 비리를 타파해 가는 이야기를 담은 생활 밀착 휴먼극이다.

지성은 아버지 같은 존재인 용만(정진영)을 구하기 위한 자본금 100억원을 마련하기 위해 입대의회장이 되려는 인물 박해강 역을 맡았다. 그는 "박해강은 부모 없이 자라 유일하게 손을 내밀어준 용만이 형을 구하기 위해 나섰지만, 아파트에서 진짜 사람 사는 모습을 보고 밝은 세상을 배우게 되는 인물"이라고 소개했다.

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그는 "진지한 범죄물이 아니라 일상에서 흔히 접할 수 있는, 대단지 아파트에서 벌어지는 일이라는 점이 새로웠고 가짜 가족을 꾸려 팀플레이를 한다는 점이 좋았다. 우리가 사는 세상이 이렇게 따뜻하다는 걸 보여주는 게 목표"라고 밝혔다.

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이어 "우리 작품에 액션신이 많지 않다. 감독님이 액션신을 별로 좋아하지 않으셔서 재미없으면 다 편집하겠다고 하셨다. 어떻게든 편집 당하지 않으려고 더 열심히 몸을 던졌다"고 눙쳤다.

가짜 부부로 호흡을 맞춘 하윤경에 대해서는 "하윤경이 하리 그 자체로 가짜 아내 역할을 잘 해줘서 기댈 수 있었다. 회를 거듭할 수록 케미가 쌓였다. 촬영이 끝날 때 쯤엔 정이 들어서 눈물이 나려고 하더라"고 말했다.

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'이상한 변호사 우영우' '언더커버 미쓰홍' 등을 거쳐 '아파트'에서 강하리 역을 맡아 첫 주연에 도전하는 하윤경은 "처음엔 나만 잘하면 되겠다 싶었는데 선배님들이 너무 잘해주셔서 부담을 내려놓고 즐기며 촬영했다"고 전했다.

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돈에 집착하는 '철거왕' 이충원으로 분한 박병은은 "이충원은 강제 철거를 당하며 홀어머니 밑에서 어렵게 자란 인물이라 야망과 욕심이 있다. 흔한 빌런과는 달랐다. 누군가를 해하는 연기를 할 때 슬펐다. 복합적인 감정을 표현하는 과정이 흥미로웠고 저에게는 정말 고마운 작품"이라고, 소문 무성한 미스코리아 출신 장숙진 역의 문소리는 "평소 함께 작업하고 싶었던 훌륭한 배우들이 대거 포진돼 있어 흔쾌히 합류했다. 모든 일을 몸 던져서 하는 인물이라 텐션을 끌어올리는 게 힘들었다"고 밝혔다.

조 감독은 "지성은 변곡점 많은 캐릭터에 설득력을 줬고 하윤경은 강하리 그 자체였다. 박병은은 엇박자 나는 연기로 빌런을 완벽 소화했고 문소리는 걸어오는 순간 '끝났다'는 생각이 들 정도로 외적 변신을 보는 것이 큰 관전포인트"라고 자신했다.

배우들은 특히 드라마의 주장인 지성에 대한 리스펙트를 드러냈다.

하윤경은 "독립 영화를 찍고 있을 때 (소속사) 대표님이 주인공이 지성이라며 대본을 주셨다. 듣는 순간 '내가 지성 선배님과 연기할 수 있을까' 싶어 설??? 그런데 대본이 너무 재미있었다. 우리 집에서는 경사가 났다. 어머니가 지성 선배님 팬이라 출연작을 다 보셨는데 '우리 딸 연예인 됐다'며 좋아하셨다"고 털어놨다.

박병은은 "지성과의 호흡은 최고였다. 지성은 배려심, 연기 열정, 태도 등 신의 영역에 있다. 잠도 못자고 육체적으로 힘든데도 대본을 보거나 본인 가족처럼 아이들을 챙기는 모습을 보며 완벽한 배우 상을 그려보자 하고 만든 사람 같았다. 그렇게 힘든데 단 한번도 인상 구기거나 소리 높인 적이 없다. 지성이 전화번호도 줬다. 너무 짜릿하고 기뻤다"고 찬사를 보냈다.

'아파트'는 11일 첫 방송된다. 이후 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 방송된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com