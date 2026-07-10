방탄소년단(BTS) '스윔', 美서 표절 소송 휘말렸다…빅히트 "일방적 주장"

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 미국에서 저작권 침해 소송에 휘말린 가운데, 소속사 빅히트뮤직이 표절 의혹을 전면 부인했다.

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빅히트뮤직은 10일 "이번 소송은 원고 측의 일방적인 주장"이라며 "'스윔'은 독립적으로 창작된 작품이라는 점을 분명히 말씀드린다. 향후 법적 절차에서도 단호하게 대응할 계획"이라고 밝혔다.

앞서 미국 음악 전문 매체 빌보드는 작곡가 스티브 쿠퍼, 존 샌들러, 그레이린 존슨 등 3명이 지난 8일(현지시간) 미국 법원에 저작권 침해 소송을 제기했다고 보도했다.

원고 측은 방탄소년단의 '스윔'이 자신들이 제작한 동명의 미공개 데모곡과 핵심적인 요소가 유사하다고 주장했다. 이들은 두 곡의 훅과 화성 진행, 리듬, 사운드 질감은 물론 일부 가사 표현까지 실질적인 유사성이 있다고 주장하며 법적 대응에 나섰다. 소송 대상에는 하이브와 하이브 아메리카, 빅히트뮤직, '스윔' 제작에 참여한 작곡가들이 포함됐다. 다만 방탄소년단 멤버 개인은 피고 명단에서 제외됐다.

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또 원고 측은 2025년 3월 해당 데모곡을 여러 음악 관계자들에게 전달했고 이 과정에서 '스윔' 제작에 참여한 일부 작곡진에게도 곡이 공유됐다고 주장했다. 아울러 소송에 앞서 하이브 측과 분쟁 해결을 시도했지만 합의에 이르지 못해 결국 소송을 제기하게 됐다고 밝혔다.

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반면 빅히트뮤직은 표절 의혹을 전면 부인하며 법적 대응 방침을 분명히 한 만큼 양측의 공방은 미국 법정에서 이어질 전망이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com