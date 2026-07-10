"목격담 뚝!"...아이유♥이종석, 결별 공식화 전부터 쏟아졌던 '징후들'

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 아이유와 배우 이종석이 공개 열애 약 4년 만에 결별을 인정한 가운데, 과거 한 차례 불거졌던 결별설과 최근 팬들 사이에서 회자된 '이별 신호'가 다시 주목받고 있다.

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10일 양측 소속사는 아이유와 이종석이 연인 관계를 정리하고 좋은 동료로 남기로 했다고 공식 인정했다. 지난 2022년 12월 공개 열애를 시작한 두 사람은 약 4년간 연예계 대표 공개 커플로 사랑받았지만 결국 각자의 길을 걷게 됐다.

사실 두 사람을 둘러싼 결별설은 이번이 처음은 아니었다.

지난해 아이유가 생일을 맞아 방탄소년단(BTS) 뷔, 배우 강한나 등과 함께한 모습이 알려진 뒤 온라인에서는 두 사람의 결별설이 급속도로 확산됐다. 당시 일부에서는 "최근 함께 있는 모습이 보이지 않는다", "각자 활동에만 집중하는 것 같다"는 추측이 이어졌지만, 측근은 "두 사람은 여전히 잘 만나고 있다"며 결별설을 일축했다. 이후에도 양측은 별다른 입장을 내지 않은 채 공개 열애를 이어왔다.

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그러나 이번 결별이 공식화되자 팬들은 과거 상황을 다시 돌아보며 "이미 신호가 있었던 것 아니냐"는 반응을 내놓고 있다.

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온라인 커뮤니티에서는 최근 1년여 동안 두 사람이 서로를 언급하는 일이 거의 없었다는 점과 공개적인 목격담이 눈에 띄게 줄었다는 점이 다시 회자되고 있다. 일부 팬들은 "예전에는 근황이나 목격담이 종종 있었는데 최근에는 조용했다", "각자 작품 활동이 이어지면서 자연스럽게 소식이 뜸해졌던 것 같다"는 글을 남기며 당시 분위기를 되짚었다.

특히 팬 커뮤니티에서는 "요즘 떡밥이 너무 없다", "최근엔 소식이 거의 없었다", "괜히 불안했다"는 과거 게시글까지 다시 공유되며 관심을 모으고 있다.

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한편 아이유는 올해 가수와 배우 활동을 활발히 이어가고 있다. 상반기 드라마 '21세기 대군부인'으로 시청자들을 만난 데 이어 리메이크 앨범 '꽃갈피 셋'을 발매했으며, 새 앨범과 공연 준비에도 한창이다.

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이종석 역시 차기작 준비에 집중하고 있다. 최근 새 드라마 '재혼 황후' 촬영을 앞두고 있으며, 국내외 일정을 소화하며 배우 활동을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com