'무섭노' 발언에 일베 몰이 당한 리센느 원이..노무현재단 이사 "젊은 세대 언어 이해 부족" 사과

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 리센느 멤버 원이의 '무섭노' 발언을 '일베식 표현'이라고 언급했던 조수진 노무현재단 이사가 공개 사과했다.

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조수진 이사는 지난 9일 개인 계정을 통해 "온라인 대화 속 생략이 많은 젊은 세대의 언어에 대해 제 이해가 부족했던 것 같다"며 "제 발언으로 리센느 그룹의 아티스트 원이님이 상처를 받았을까 걱정되고 사과의 말을 전하고 싶다"고 밝혔다.

앞서 조 이사는 지난 7일 유튜브 채널 '장윤선의 취재편의점'에 출연해 원이가 사용한 '무섭노'라는 표현에 대해 "저도 경상도 사람이고 그래서 일베식 표현은 맞다고 생각했다"고 말해 논란에 휩싸였다.

이와 관련해 조 이사는 당시 발언이 원이 개인을 비판하려는 취지는 아니었다고 해명했다. 그는 "제 발언의 요지는 구조적인 문제인 젊은 층의 일베식 '노' 어미 사용을 개인의 책임으로 좌표 찍어서는 안 된다, 정치적으로 악용하지 말자는 것이었다"고 설명했다.

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이어 "일베뿐 아니라 다수의 커뮤니티를 중심으로 '~노' 어미를 어법에 맞지 않게 붙이면서 노 대통령을 모욕하고 조롱하는 행위는 10년이 넘는 기간 동안 방치돼 왔다"며 "이제는 젊은층의 밈으로 흡수돼버렸기 때문"이라고 덧붙였다.

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또한 조 이사는 경북대 국어국문학과 김덕호 교수의 설명을 듣고 자신의 생각을 바로잡게 됐다고 밝혔다. 그는 "'와이리 무섭노'에서 '와이리'를 생략하는 것이 원래는 문법상 자연스럽지 않지만 젊은 세대는 생략하고 쓴다고 하시더라"며 "세대 간 방언 사용 형태의 차이에 따른 오해라는 말씀을 듣고 이해하게 됐다"고 전했다.

한편 원이는 최근 유튜브 콘텐츠에서 "무섭노"라는 표현을 사용한 뒤 일부 온라인에서 해당 표현을 두고 해석이 엇갈리며 논란의 중심에 섰다.

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tokkig@sportschosun.com