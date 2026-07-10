이민정, 얼마나 예쁘길래…"접촉사고 냈다가 '우리 아들 만나볼래' 제안 받아"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이민정이 접촉사고 이후 뜻밖의 소개팅 제안을 받았던 황당한 일화를 공개했다.

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10일 공개된 개그맨 황제성의 유튜브 채널에는 배우 이민정이 게스트로 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 이민정은 평범한 접촉사고가 예상치 못한 인연으로 이어질 뻔했던 경험을 털어놔 웃음을 자아냈다. 그는 "예전에 접촉사고가 났는데 상대 차량이 굉장히 좋은 차였다"며 "운전 중 휴대전화가 떨어져 주우려다 브레이크를 조금 늦게 밟아서 '콩' 하고 살짝 부딪혔다"고 당시 상황을 설명했다.

이어 "너무 죄송해서 바로 사과드렸고, 상대 차주도 '크게 박은 건 아니지만 연락처는 주고받자'고 했다"며 "겉으로 보기에는 흠집이 거의 없어 큰 사고가 아니라 다행이라고 생각하고 헤어졌다"고 회상했다.

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하지만 예상치 못한 연락이 이어졌다. 이민정은 "나중에 차주에게서 연락이 와 '후방카메라에 금이 갔다'고 하더라"며 "그런데 이어 '우리 아들이 한양대를 다니는데 만나볼 생각이 있냐'고 물으셨다"고 밝혀 모두를 폭소케 했다.

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이어 "인상이 정말 좋으신 분이었지만, '만나보겠습니다'라고 할 수는 없지 않냐"며 "후방카메라 수리비는 보내드리겠다고 말씀드렸는데, 이후에도 '남자친구가 있느냐'는 문자가 한 번 더 왔다"고 덧붙였다.

이를 들은 황제성은 "아저씨가 대시한 것만 해도 어디냐"며 "후방카메라로 널 계속 지켜보고 있었던 것 아니냐"고 농담을 던졌고, 이민정은 웃음을 터뜨리며 당시를 떠올렸다.

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한편, 이민정은 2013년 12세 연상의 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com