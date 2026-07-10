'재혼' 오윤아, 이민정·이정현 축하 선물에 감동 "벅차게 예쁘다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 오윤아가 재혼을 축하해준 절친 이민정, 이정현에게 감사의 마음을 전하며 훈훈한 우정을 자랑했다.

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오윤아는 10일 "너무너무 고마워~~ 꽃 벅차게 예쁘다~ 진짜!!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 오윤아가 배우 이민정, 이정현이 선물한 꽃다발을 들고 환한 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 최근 재혼 소식을 전한 오윤아를 축하하기 위해 마련된 자리로 보인다.

세 사람은 나란히 앉아 다정한 포즈를 취하며 변함없는 우정을 자랑했다. 화사한 꽃다발과 함께 밝은 미소를 지은 세 사람의 모습은 훈훈한 분위기를 자아냈다.

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앞서 오윤아는 지난 3일 자신의 유튜브 채널 'Oh!윤아'를 통해 비연예인 남성과 재혼 소식을 직접 알렸다. 이후 소속사 와이에이엔터테인먼트는 "오윤아가 남편과 혼인신고를 마쳤으며 현재 함께 생활하고 있다"고 밝혔다.

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한편 오윤아는 2015년 이혼 후 발달장애가 있는 아들 민이를 홀로 키우고 있다.

jyn2011@sportschosun.com