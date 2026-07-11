컴투스의 기대작 '제우스: 오만의 신', 8개 클래스 공개…AI가 대신 키우고 이용자는 '결정'에 집중

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컴투스가 하반기 기대작 MMORPG **'제우스: 오만의 신'**의 핵심 클래스 시스템과 AI 기반 편의 기능을 공개하며 게임의 차별화 포인트를 제시했다.

단순히 직업 구성을 소개하는 데 그치지 않고, 반복 플레이를 AI에 맡기고 이용자는 중요한 선택과 콘텐츠에 집중하는 새로운 MMORPG 플레이 방식을 강조한 것이 특징이다.

컴투스는 10일 공식 유튜브 채널을 통해 클래스 소개 영상을 공개하고 출시 시점에 적용될 8개 클래스의 특징과 성장 구조를 소개했다. 앞서 공개된 개발자 영상 콘텐츠 '디렉터스 인사이트' 2편에서는 에이버튼 정성훈 디렉터와 김태우 크리에이티브 디렉터가 클래스 설계 철학과 AI 모드, 주요 콘텐츠 방향성을 설명했다.

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'제우스: 오만의 신'은 워리어, 로그, 메이지, 파라곤 등 4개의 기본 클래스로 시작해 각각 두 갈래의 전직으로 이어지는 구조를 채택했다. 이에 따라 출시 시점에는 총 8개 클래스를 선택할 수 있다.

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워리어는 검과 방패를 사용하는 방어형 '나이트'와 대검을 활용한 공격형 '버서커'로 성장한다. 로그는 빠른 기동성과 기습 능력을 앞세운 클래스로, 근접 전투 중심의 '어쌔신'과 원거리 공격에 특화된 '레인저'로 전직할 수 있다. 메이지는 공격과 지원 역할을 모두 수행하는 마법 계열 클래스다. 원소 마법을 사용하는 '엘리멘탈리스트'와 회복 및 보호 능력을 갖춘 '오라클'로 나뉜다.

특히 파라곤은 '제우스: 오만의 신'만의 차별화된 클래스군이다. 신성 기사를 콘셉트로 한 '블레스드'와 경제 활동에 특화된 '아티산'으로 구성돼 전투뿐 아니라 생활 콘텐츠까지 플레이 스타일의 선택 폭을 넓혔다. 각 클래스는 전투 상황에 따라 자유롭게 변경할 수 있는 2종의 시그니처 스킬을 갖춰 이용자가 자신의 전투 성향에 맞게 전략을 구성할 수 있도록 설계됐다.

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게임의 또 다른 핵심은 AI 기반 자동 플레이 시스템이다.

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'제우스: 오만의 신'의 AI 모드는 버튼 하나로 실행할 수 있으며, 게임을 종료한 이후에도 설정한 방식에 따라 사냥과 성장이 계속 진행된다. 이용자가 다시 접속하면 이전 플레이가 자연스럽게 이어지고, 서버 점검 등으로 접속이 끊겨도 점검 종료 후 AI 모드가 자동으로 재개되도록 설계됐다.

AI가 플레이를 대신하는 동안에도 성장, 제작, 강화, 컬렉션, 거래 등 주요 콘텐츠는 지속적으로 진행된다. 이용자는 반복적인 사냥 대신 중요한 성장 판단과 장비 관리 등에 집중할 수 있도록 한 것이 개발진의 의도다.

여기에 AI 모드로 운영 중인 캐릭터를 길드 레이드 등에 투입할 수 있는 '징집' 시스템도 도입된다. 직접 접속하지 않은 상황에서도 길드 콘텐츠에 기여할 수 있어 MMORPG의 협동 요소를 유지하도록 설계했다.

콘텐츠 구성도 공개됐다. 이용자의 성장 단계에 맞춰 즐길 수 있는 간접 경쟁 콘텐츠 '오디세이아'에는 '무한의 탑', '시련의 전당', '길드 레이드', '콜로세움', '아카디아 제전' 등이 포함된다. 일부 경쟁 콘텐츠에는 이용자의 외형과 성장 상태를 그대로 반영한 AI 캐릭터 '페르소나'를 적용해 PvP에 대한 부담을 낮추는 방안도 마련했다.

'제우스: 오만의 신'은 그리스 신화 최고신 제우스의 절대 권력이 만들어낸 오만과 그로 인해 균열이 생긴 세계를 배경으로 하는 MMORPG다. 컴투스는 향후 '디렉터스 인사이트'를 통해 주요 콘텐츠와 개발 방향을 순차적으로 공개하며 출시 전 이용자들과의 소통을 이어갈 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com