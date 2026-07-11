허정민, 문차일드 시절 충격 고백 "속아서 활동..정산도 못 받아"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 허정민이 밴드 문차일드 멤버로 활동하던 시절 정산도 받지 못한 채 힘겨운 생활을 이어갔다고 털어놨다.

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10일 유튜브 채널 'B급 스튜디오'에는 '분명 옛날에 봤는데... 미달이 전 세대 인기 아역배우분들 모셔봤습니다!│EP.31 허정민, 강래연, 서재경'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

데뷔 31년 차인 허정민은 과거 배우 활동을 잠시 중단하고 문차일드 멤버로 활동했던 시절을 떠올렸다.

그는 "소속사에 원래 연기자로 계약했는데 속았다. '회사에서 준비하고 있는 밴드가 있는데 딱 2년만 하자'고 하더라"며 "이미 계약은 했고, 계약금 300만 원을 받아서 바로 숙소 끌려 들어가 숙소 생활을 했다"고 고백했다.

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멤버들과 마포의 9평짜리 숙소에서 지냈다는 허정민은 "식량이 귤 한 박스, 마른오징어, 라면 한 박스였다. 이걸로 연명하면서 지냈다"며 "일해주시는 아주머니가 계셨지만 밥 한 번 차려놓고 가면 남자 넷이서 하루면 다 먹었다. 그런 생활을 했다. 너무 하기 싫었다"고 솔직하게 털어놨다.

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문차일드로 인기를 얻은 뒤에도 활동을 이어가고 싶지 않았다는 그는 "(소속사에서) '너희들한테 갖다 바친 돈이 얼마인데 아직도 적자다'라고 하면 (사실이든 아니든) 돈은 못 받는 거다"라고 말했다.

이어 "정산도 안 되고 너무 피곤했다. 밴에서 끌려 나와서 무대 올라갔다가 자다가 또 끌려 올라갔다가 했다. 그때 나이가 18세였으니까 뭘 몰랐고, 부모님한테도 이야기 못 했다. '언젠가는 주겠지' 하다가 끝났다"고 털어놨다.

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당시 수입에 대해서는 "거의 못 받았다. 용돈 식으로 주면 그걸로 생활했다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다.