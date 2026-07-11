맹승지, 논란의 인중축소수술 받았다 "5년 고민하다 드디어, 흉터 걱정돼"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 맹승지가 인중축소수술을 받았다.

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맹승지는 11일 "5년 고민하다가 드디어 했어요. 사실 인중축소는 예전부터 하고 싶었는데 흉터가 가장 걱정돼서 계속 미뤘던 수술이에요"라며 인중축소수술을 받았다고 고백했다.

맹승지는 "한 번 하면 되돌리기 어려운 선택이니까 몇 달 동안 정말 많이 찾아봤다"며 "이 영상은 수술 직후 영상이고, 회복 과정도 하나씩 공유해보겠다"고 밝혔다.

함께 공개된 영상 속에는 인중축소수술을 받은 맹승지의 모습이 담겼다. 맹승지는 시술 직후 실밥도 풀지 않은 모습을 쿨하게 공개해 눈길을 모았다.

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인중축소수술은 지난해 이지혜가 받은 수술로 유명해졌다. 하지만 수술 직후 회복이 덜 돼 어색한 입매에 네티즌들 사이에서 논란이 불거진 수술이기도 하다.

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최근 입술 필러를 녹였다고 밝힌 맹승지 역시 이 수술을 받아 회복 직후 모습에 관심이 모아지고 있다.

한편, 개그우먼 맹승지는 2013년 MBC 공채 개그맨으로 데뷔, MBC '무한도전'에서 리포털 ㅗ출연해 많은 사랑을 받았다.

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wjlee@sportschosun.com