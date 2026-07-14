'오싹한 연애' 박은빈 "원작 영화, 손예진과 같은 역할…이름·설정 빼고 다 달라"

tvN '오싹한 연애' 제작발표회가 14일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 박은빈이 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.14/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 박은빈이 원작 영화와 드라마의 차별점을 짚었다.

Advertisement

박은빈은 14일 엘리에나 호텔 서울강남에서 열린 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애' 제작발표회에서 "원작 영화 속 손예진과 같은 역할이지만 이름과 설정 제외하고 다 바꿨다"라고 했다.

'오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스 드라마다. 아시아 전역에서 뜨겁게 사랑받은 동명의 영화를 원작으로 배우 박은빈, 양세종, 옹성우가 뭉쳐 '오싹한' 케미스트리를 예고하고 있다.

박은빈은 국내 최고 럭셔리 호텔의 상속녀 천여리 역으로, 화려한 겉모습과 막강한 재력을 가졌으나 귀신을 본다는 비밀을 지니고 있다.

Advertisement

양세종이 맡은 마강욱 캐릭터는 비상한 두뇌와 정의로운 기질은 물론 타인의 마음을 헤아리는 공감 능력과 따뜻한 인간성까지 가진 검사다.

Advertisement

특히 원작 영화에서는 손예진, 이민기가 주인공으로 큰 사랑을 받은 바 있다.

원작과의 차별점에 대해서는 박은빈이 "이번에 트랜스미디어화라는 단어를 처음 알게 됐다. 새로운 시도라는 기대감이 들었다. 그래도 영화는 두 시간 남짓이지만, 드라마는 12부작이기 때문에 최소 여섯 배 이상의 새로운 설정이 많이 있다"고 말했다.

Advertisement

이어 "손예진 언니가 영화에서는 강여리를 했다. 이름과 귀신 볼 수 있다는 설정을 제외하고는 새롭게 탈바꿈한 부분이 많다. 드라마 버전의 강점을 생각하면서 연기했다. 훨씬 풍족하게 새롭게 드라마를 즐길 수 있을 것이다"이라고 짚었다.

Advertisement

tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'는 오는 18일 오후 9시 10분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com