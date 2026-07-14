'오싹한 연애' 박은빈 "동갑 파트너는 처음, 무더운 여름에 젊은 이들의 청량함 봐주시길"

tvN '오싹한 연애' 제작발표회가 14일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 박은빈이 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.14/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 박은빈이 또래 배우들과의 케미를 자랑했다.

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박은빈은 14일 엘리에나 호텔 서울강남에서 열린 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애' 제작발표회에서 "동갑 파트너는 처음"이라며 "무더운 여름에 젊은 사람들의 청량함을 느껴주길 바란다"라고 했다.

'오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스 드라마다. 아시아 전역에서 뜨겁게 사랑받은 동명의 영화를 원작으로 배우 박은빈, 양세종, 옹성우가 뭉쳐 '오싹한' 케미스트리를 예고하고 있다.

박은빈은 국내 최고 럭셔리 호텔의 상속녀 천여리 역으로, 화려한 겉모습과 막강한 재력을 가졌으나 귀신을 본다는 비밀을 지니고 있다.

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특히 오랜만에 로맨스 장르로 돌아와 반가움을 산다. 박은빈은 "복합 장르를 좋아한다는 사실을 다시 한 번 느꼈다. 물론 로맨스가 50% 정도 차지하지만, 그 외 장르도 들어가 있다. 오컬트, 공조 수사, 액션 등 복합돼서 보여주는 장르를 만났다"라고 운을 뗐다.

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이어 "그래도 오랜만에 하는 로맨스인데, 파트너로 동갑을 만나는 것은 이번이 처음이다. 또래 배우들과 함께할 수 있게 됐다. 감독님도 '우리 드라마는 청량하다'고 하셨다. 무더운 여름에 젊은 사람들이 뽑아 내는 청량함을 느껴 주셨으면 한다"고 바랐다.

tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'는 오는 18일 오후 9시 10분 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com