'오싹한 연애' 양세종 "귀신 보고 놀라는 역할? 실제로도 겁쟁이"

tvN '오싹한 연애' 제작발표회가 14일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 양세종이 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.14/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 양세종이 캐릭터를 소개했다.

Advertisement

양세종은 14일 엘리에나 호텔 서울강남에서 열린 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애' 제작발표회에서 "귀신 보고 놀라는 역할인데 실제로도 겁쟁이다"라고 했다.

'오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스 드라마다. 아시아 전역에서 뜨겁게 사랑받은 동명의 영화를 원작으로 배우 박은빈, 양세종, 옹성우가 뭉쳐 '오싹한' 케미스트리를 예고하고 있다.

박은빈은 국내 최고 럭셔리 호텔의 상속녀 천여리 역으로, 화려한 겉모습과 막강한 재력을 가졌으나 귀신을 본다는 비밀을 지니고 있다.

Advertisement

양세종이 맡은 마강욱 캐릭터는 비상한 두뇌와 정의로운 기질은 물론 타인의 마음을 헤아리는 공감 능력과 따뜻한 인간성까지 가진 검사다.

Advertisement

원작 영화에서는 손예진, 이민기가 주인공으로 큰 사랑을 받은 바 있다.

양세종은 "원작과는 전혀 다른 캐릭터 설정이다. 부담을 느낄 때마다 대본에 집중하고 새로운 것을 찾고 리허설을 많이 했다"며 "현장에서 귀신 보고 놀라는 것을 재미있게 촬영했다. 실제로 겁쟁이다. 그런 부분이 재미있게 다가갈 것"이라고 말했다.

Advertisement

tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'는 오는 18일 오후 9시 10분 첫 방송된다.

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com