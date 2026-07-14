'오싹한 연애' 옹성우 "워너원 박지훈, '취사병' 잘됐는데…응원해줬냐고?"

tvN '오싹한 연애' 제작발표회가 14일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 옹성우가 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.14/

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[스포츠조선 정빛 기자] 옹성우가 워너원 멤버의 우정을 간접적으로 언급했다.

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옹성우는 14일 엘리에나 호텔 서울강남에서 열린 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애' 제작발표회에서 "워너원 멤버들과 단톡방에서 말하는데, 박지훈이 응원해 줬는지는 모르겠다"라고 했다.

'오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스 드라마다. 아시아 전역에서 뜨겁게 사랑받은 동명의 영화를 원작으로 배우 박은빈, 양세종, 옹성우가 뭉쳐 '오싹한' 케미스트리를 예고하고 있다.

박은빈은 국내 최고 럭셔리 호텔의 상속녀 천여리 역으로, 화려한 겉모습과 막강한 재력을 가졌으나 귀신을 본다는 비밀을 지니고 있다.

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양세종이 맡은 마강욱 캐릭터는 비상한 두뇌와 정의로운 기질은 물론 타인의 마음을 헤아리는 공감 능력과 따뜻한 인간성까지 가진 검사다.

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옹성우는 극 중 CL 그룹의 계열사인 CL 레이먼드 호텔의 대표 강민환 역을 맡았다.

특히 최근 워너원 멤버 박지훈이 '취사병 전설이 되다'로 큰 사랑을 받은 만큼, 서로 어떤 응원을 주고 받았을 지에 질문이 나왔다.

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옹성우는 "저희는 보통 단톡방에서 대화를 많이 한다. 잘 기억 안 나지만, 지훈이가 얘기한지 모르겠다"고 했다.

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이어 "서로 작품이 나올 때 '고생했다, 잘 챙겨 볼게' 정도 얘기하는데, 지훈이가 한 지는 모르겠다"라며 웃었다.

tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'는 오는 18일 오후 9시 10분 첫 방송된다.