'오싹한 연애' 옹성우 "평소 올바르게 생겼다고 하던데…첫 빌런 연기, 짜릿"

tvN '오싹한 연애' 제작발표회가 14일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 옹성우가 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.14/

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[스포츠조선 정빛 기자] 옹성우가 첫 빌런 연기에 만족도를 표했다.

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옹성우는 14일 엘리에나 호텔 서울강남에서 열린 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애' 제작발표회에서 "평소 올바르게 생겼다는 말 듣는데 빌런 연기라 짜릿하다"라고 했다.

'오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스 드라마다. 아시아 전역에서 뜨겁게 사랑받은 동명의 영화를 원작으로 배우 박은빈, 양세종, 옹성우가 뭉쳐 '오싹한' 케미스트리를 예고하고 있다.

박은빈은 국내 최고 럭셔리 호텔의 상속녀 천여리 역으로, 화려한 겉모습과 막강한 재력을 가졌으나 귀신을 본다는 비밀을 지니고 있다. 양세종이 맡은 마강욱 캐릭터는 비상한 두뇌와 정의로운 기질은 물론 타인의 마음을 헤아리는 공감 능력과 따뜻한 인간성까지 가진 검사다.

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옹성우는 극 중 CL 그룹의 계열사인 CL 레이먼드 호텔의 대표 강민환 역을 맡았다.

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옹성우는 "호텔을 운영하고 있는 대표다. 겉으로는 부드럽지만, 속으로는 거대한 야망을 지니고 있는 캐릭터"라며 "평소에 올바르게 생겼다는 말을 듣는데 그 모습 이외에 다른 모습을 보여주고 싶었다"라고 말했다.

이어 "악역이라고 하면, 이 작품 안에서 누군가에게 긴장감을 심어줄 수 있는 인물이지 않냐. 원작에 없던 인물이 새로운 긴장감까지 행사할 수 있는 게 짜릿하다고 생가한다"고 했다.

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첫 악역 연기에 대해서는 "순간순간 싸한 느낌이 든다"라며 "감독님을 많이 찾아가서 이야기를 많이 나눴다. 이중성을 잘 보여주고 싶었다. 그런 걸 중점적으로 생각하면서 캐릭터를 준비했다"라고 답했다.

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tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'는 오는 18일 오후 9시 10분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com