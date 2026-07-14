조혜련, 취업 실패 후 '엄카' 자르고 워홀 떠난 子 반전 근황 "돈 보내달라고.."

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 조혜련이 호주에서 워킹홀리데이 중인 아들의 근황을 전했다.

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14일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '주님 오늘만 봐주세요. 30년 치 존잼썰 액기스 다 모았다! (목사 사모님, 45세 노산 비하인드, 알몸 태보 썰)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조혜련은 호주 시드니로 워킹홀리데이를 떠난 아들 우주를 언급하며 "우주가 일하러 갔으니까 '엄마 카드'를 안 쓴다. 시드니로 떠날 때 '엄마 카드'를 눈앞에서 잘랐다"고 말했다.

이를 들은 김효진은 "스스로 해내겠다고 결단한 것 아니냐"며 기특해했다.

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하지만 조혜련은 "막상 가서는 일하면서 카카오페이로 돈을 보내달라고 하더라"고 털어놔 웃음을 자아냈다. 이에 이경실은 "참다 참다 연락한 거다"라며 우주의 마음을 헤아렸다.

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조혜련은 "우주가 '엄마 카드가 없는 게 이렇게 힘든 건지 이제 알았다'고 하더라"며 "물가가 너무 비싸다는 걸 몸으로 체득한 거다. 그러면서 '엄마, 진짜 돈 버는 게 힘드네요'라고 말했다"고 전했다.

이를 들은 이경실은 "부모 입장에서는 그런 마음을 갖게 된 것 자체가 대견한 일"이라고 공감했다.

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한편 조혜련은 지난 4월 아들이 호주 시드니로 워킹홀리데이를 떠난 이유를 밝힌 바 있다. 당시 그는 "취직을 못 하는 건 죄가 아니다. 취직할 수가 없다. 할 곳이 없다"며 "우주가 게임기획학과를 졸업했지만 AI의 영향으로 업계 채용이 크게 줄었다"고 설명했다. 이어 "거짓말이 아니라 40군데에 원서를 냈는데 모두 떨어졌다. 안 뽑더라"고 털어놨다.