'돌싱글즈' 이아영♥심규덕, 돈 문제·폭언 충격 갈등.."얼마나 버냐" 서장훈 분노 ('연애전쟁')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] MBN '돌싱글즈' 출신 이아영·심규덕이 재혼을 앞두고 충격적인 갈등을 드러냈다.

Advertisement

14일 JTBC '연애전쟁'은 '돌싱글즈' 출신 이아영·심규덕이 출연한 예고편을 공개했다.

이아영과 심규덕은 각자 이혼의 상처를 갖고 만난 '돌싱 커플'로 각각 MBN '돌싱글즈' 시즌1과 시즌5에 출연한 바 있다.

각각 '돌싱글즈' 시즌1과 시즌5에 출연했던 두 사람은 이혼의 아픔을 딛고 만난 공개 커플이다. 예고편에서 심규덕은 "서로 이혼했으니까"라고 담담하게 말했고, 이아영은 "트라우마를 남긴 채 이별했다"며 첫 결혼의 상처를 털어놨다.

Advertisement

서울대 경영학과와 서울대 로스쿨을 졸업한 뒤 현재 법무법인 대표 변호사로 활동 중인 심규덕은 쉬지 않고 일하는 일상을 공개했다. 반면 현재 일을 쉬고 있는 이아영은 "나한테는 쉬라고 하면서 자기는 쉬는 걸 모르냐"며 서운함을 드러냈고, 심규덕은 "내가 그렇게 안 쉬고 열심히 하니까 너한테 쉬라고 할 수 있는 거다"라고 답했다. 이를 본 서장훈은 "둘 다 쉬면 뭐 먹고 사냐"며 심규덕의 편을 들었다.

Advertisement

이어 심규덕의 카드로 외모 관리에 나선 이아영의 모습도 공개됐다. 이아영은 "내가 받는 에너지 테라피"라고 설명했고, 카드 결제 내역을 확인한 심규덕은 "200만 원이네"라고 말했다. 또 이아영은 "샤넬 사준다고 했잖아"라며 투정을 부리기도 했다. 이를 본 이효리는 "저 모습이 참 꼴 보기 싫기는 하다"고 직설적으로 말했고, 이에 심규덕은 "너무 든든하다"며 웃어 보였다.

하지만 이후 분위기는 반전됐다. 심규덕이 이아영에게 폭언을 쏟아내고, "너 여기 벽 보고 앉아"라며 밀치는 모습까지 보인 것.

Advertisement

이를 본 김희철과 서장훈은 "최악이다", "이 사람 큰일 날 사람이네"라며 정색했고, 이효리 역시 "나는 그냥 바로 이혼할 것 같다"고 냉정하게 반응했다.

Advertisement

특히 서장훈은 "너 얼마 버냐. 도대체 돈 얼마 있는데 까부냐", "자꾸 돈 있다고 그러냐"며 강하게 질책했고, 결국 심규덕은 눈물을 흘렸다.

한편 이아영과 심규덕은 지난해 1월 지인의 소개로 만나 공개 연애를 시작했으며, 최근 재혼 소식을 전해 화제를 모았다.