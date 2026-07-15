배다해♥이장원, 100세 할아버지와 합가 생활 공개…"밤 12시 통금, 긴장도 100"('동상이몽')

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 배다해와 페퍼톤스 이장원 부부가 100세 할아버지와 함께하는 특별한 합가 생활을 공개한다.

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14일 방송된 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명' 말미에는 이장원·배다해 부부의 새로운 이야기가 담긴 예고편이 공개됐다. 두 사람은 2023 SBS 연예대상 베스트 커플상을 수상한 이후 다시 '동상이몽2'를 찾아 눈길을 끌었다.

예고 영상에서 배다해는 "이장원 씨의 할아버지께서 올해 100세이시다. 혼자 계시는 게 계속 마음에 걸려 합가를 결심하게 됐다"고 밝혔다.

공개된 영상에는 100세의 나이에도 정해진 생활 루틴을 지키며 건강한 일상을 보내는 할아버지의 모습이 담겼다. 육군사관학교 출신으로 6·25전쟁에 참전했던 할아버지는 또렷한 시력과 정정한 체력을 자랑하며 스튜디오를 놀라게 했다.

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하지만 합가 생활은 쉽지만은 않았다. 배다해는 "원래 긴장도가 0이던 남편이 합가 후에는 100이 됐다"고 폭로했고, 이장원은 할아버지의 생활 리듬에 맞춰 지내느라 긴장한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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특히 할아버지는 밤 12시가 넘어서 귀가하는 이장원을 보며 생활 습관을 지적했고 이에 이장원은 마치 통금이 생긴 것 같은 일상을 예고해 궁금증을 높였다.

예고편 말미에는 100세 할아버지와 이장원·배다해 부부가 한집에서 적응해가는 모습이 담기며 본방송에 대한 기대감을 키웠다.

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한편 이장원은 밴드 페퍼톤스 멤버이자 카이스트 출신 뮤지션으로 배다해는 KBS2 '남자의 자격' 합창단을 통해 얼굴을 알린 뒤 뮤지컬 배우와 가수로 활약하고 있다. 두 사람은 2021년 결혼해 '동상이몽2'를 통해 현실감 넘치는 신혼 생활을 공개해 많은 사랑을 받았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com