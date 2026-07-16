주성치 '쿵푸여자축구', 한국팀 '반칙·비하' 묘사 논란…국내 온라인 '시끌'

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[스포츠조선 김준석 기자] 중국 배우 겸 감독 주성치의 신작 영화 '쿵푸여자축구'가 흥행 돌풍을 이어가는 가운데, 작품 속 한국 여자축구팀을 묘사한 방식이 국내에서 '비하 논란'으로 번지고 있다.

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14일 펑파이신문과 광명일보 등 중국 현지 매체에 따르면 지난 11일 개봉한 '쿵푸여자축구'는 개봉 사흘 만에 누적 박스오피스 6억 위안(약 1320억 원)을 돌파했다.

현지에서는 최종 흥행 수입이 25억 위안(약 5500억 원)에 이를 것이라는 전망도 나온다.

'쿵푸여자축구'는 2001년 아시아 전역에서 큰 인기를 끌었던 주성치의 대표작 '소림축구'의 후속작 성격을 띤 작품이다.

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약체 여자 축구팀이 무술과 축구를 결합한 플레이로 기적 같은 성장을 이뤄내는 과정을 코믹하게 그렸다.

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하지만 영화 속 한국 여자축구팀의 설정이 알려지면서 국내 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 부정적인 반응이 잇따르고 있다.

극 중 한국팀은 국내 유명 여자대학교를 연상시키는 이름으로 등장한다. 선수들은 경기보다 화장과 서클렌즈에 집착하는 모습으로 그려지고, 상대 선수에게 먼저 반칙과 폭력을 가한 뒤 오히려 과장된 연기로 심판의 판정을 유도하는 이른바 '반칙 축구'를 하는 팀으로 묘사된다.

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여기에 어눌한 한국어로 "심판, 도와주세요!"를 외치는 장면과 한국 여성의 화장 문화를 희화화한 듯한 설정까지 더해지면서 논란은 더욱 커졌다.

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누리꾼들은 "한국 여자축구를 부정적으로 소비한 것 아니냐", "코미디라고 해도 특정 국가를 희화화한 설정은 불편하다", "반칙과 외모 집착을 한국팀 이미지처럼 그린 것은 지나쳤다" 등의 반응을 보이고 있다.

반면 일각에서는 주성치 특유의 과장된 B급 코미디 연출을 감안해야 한다는 의견도 나온다.

작품 속 악역 캐릭터를 부각하기 위한 설정일 뿐 특정 국가나 한국 여자축구를 직접 비하하려는 의도라고 단정하기는 어렵다는 것이다.

개봉 직후 흥행에는 성공했지만, 한국팀을 둘러싼 묘사 논란이 확산되면서 '쿵푸여자축구'는 국내에서도 예상치 못한 화제의 중심에 서게 됐다.

narusi@sportschosun.com