“한국은 중국 속국” 혐한 논란 장위안, 2년 만에 전한 근황..“오랜만”

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[스포츠조선 박아람 기자] 중국 출신 방송인 장위안이 약 2년 만에 근황을 공개했다.

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장위안은 17일 개인 계정에 "오랜만"이라는 짧은 글과 함께 새로운 프로필 사진 여러 장을 올렸다. 공개된 사진 속 그는 화이트 재킷과 블랙 이너를 매치한 단정한 스타일링으로 카메라 앞에 섰으며, 무표정과 미소를 오가는 다양한 표정으로 한층 성숙해진 분위기를 드러냈다.

이번 게시물은 2024년 7월 이후 처음 공개된 근황이라는 점에서 팬들의 관심을 모았다.

장위안은 JTBC 예능 프로그램 '비정상회담'을 통해 이름을 알리며 국내에서 큰 인기를 얻었다. 이후 '내 친구의 집은 어디인가', '영웅삼국지' 등 다양한 예능에 출연하며 활동을 이어갔다.

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그러나 2024년 라이브 방송에서 한·중 문화와 역사 문제를 언급한 발언으로 거센 비판을 받으며 국내 활동을 중단했다.

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당시 그는 "한국이 중국 문화를 훔쳤는지 알아보고 싶다"며 거리 인터뷰를 예고했고, 단오절과 공자, 한자 등을 언급하며 한국인들의 인식을 확인해 보겠다고 말했다. 또 명나라와 송나라 시대 황제 복장을 입고 경복궁을 방문해 "황제가 속국을 시찰하는 느낌이 될 것"이라고 발언해 논란을 키웠다. 이 밖에도 한국인의 조상 대부분이 중국인이라는 취지의 주장과 아이브의 뮤직비디오 및 공연 일정이 중국의 아픈 역사를 연상시킨다는 주장을 내놓으며 비판이 이어졌다.

논란 이후 장위안은 자신의 발언이 일부만 보도돼 의도와 다르게 알려졌다고 해명했다. 그는 양국 국민 간 관계가 더욱 좋아지길 바란다는 것이 자신의 일관된 생각이라며 오해를 풀고 싶다는 입장을 밝혔지만, 같은 해 중국 황제 복장을 입고 고성을 걷는 영상을 추가 공개하면서 다시 한 번 논란의 중심에 섰다. 이후 한국 활동은 사실상 중단됐다.

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약 2년 만에 SNS를 다시 시작한 장위안이 이번 근황 공개를 계기로 활동을 재개할지 관심이 쏠리고 있다.

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tokkig@sportschosun.com